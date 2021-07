Nike, Puma et Adidas, un trio gagnant

C'est le trio d’attaque constitué par les principaux équipementiers cotés en bourse qui a contribué à la performance. Nike, qui sponsorise l'équipe d'Angleterre, a bondi de 19%. Puma, lié à l'équipe d'Italie, a gagné 10% alors qu'Adidas a pris 6,6% . Ce sont les résultats et les perspectives publiés par Nike le 24 juin qui ont soutenu le secteur davantage que les ventes de maillots liés à l'Euro 2020. Les analystes estiment que la période de déconfinement constitue un soutien pour les marques sportives.

L'autre valeur qui a tiré son épingle du jeu est Just Eat Takeway.com (+4,5%) qui est un des sponsors de l'Euro 2020. Soutenue par des recommandations d'analystes, l'action a entamé une remontée après sa baisse du début de l'année. La société vient d’absorber la firme américaine Grubhub pour plus de 7 milliards de dollars et affiche ses ambitions au niveau mondial.