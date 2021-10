Nouveau record du bitcoin qui franchit la barre des 65.000 dollars

La plus célèbre des cryptomonnaies a pulvérisé son précédent record datant d'avril dernier après les débuts remarqués à Wall Street du premier fonds indiciel lié au bitcoin.

La cryptomonnaie la plus partagée au monde profite des excellents débuts du premier ETF adossé au bitcoin coté depuis ce mardi à Wall Street. Lors de cette séance inaugurale, plus de 24 millions d'actions de l'ETF ProShares Bitcoin Strategy ont changé de mains. Seul l'ETF de BlackRock sur le carbone a fait mieux pour un premier jour de cotation dans l'histoire de la Bourse de New York.