Nyxoah arrive sur le Nasdaq en pleine IPO fatigue

La cotation de Nyxoah est attendue sur le Nasdaq en mode mineur. Biotalys n'a pas attiré la foule avec son IPO. Le marché des introductions en bourse est devenu difficile.

La météo ne semble pas au beau fixe pour les introductions en bourse. Nyxoah, une medtech spécialisée dans les troubles respiratoires du sommeil, devait démarrer ce jeudi sur le Nasdaq dans un contexte délicat.

La société de biotechnologie spécialisée dans les pesticides Biotalys n'a pas non plus bénéficié de l'enthousiasme des investisseurs. Elle a fixé dans le bas de la fourchette son prix d'introduction à 7,50 euros. L'option d'augmentation, qui aurait permis d'augmenter de 15% les titres offerts, n'a pas été exercée. Elle démarrera ce vendredi sa première cotation à la Bourse de Bruxelles, dans un contexte incertain.

Biotalys subit le même sort qu'une autre biotech belge, TheraVet, qui avait connu des débuts boursiers très tièdes à un moment qualifié de "IPO fatigue" chez les investisseurs. De l'Europe aux États-Unis en passant par l'Asie, de plus en plus de sociétés ne suscitent pas l'intérêt des investisseurs lors de leur mise en bourse. La chaîne de donuts Krispy Kreme a dû revoir à la baisse son prix d'introduction ce jeudi, à 17 dollars contre une fourchette de prix fixée initialement entre 21 et 24 dollars. Des sociétés comme Nord Gold, Genworth Financial ou Geely Automobiles ont même postposé leur entrée en bourse récemment.

D'autres sociétés ont réussi leur levée de fonds mais ont vu leur cours chuter lors de leur première séance. La start-up de livraison de repas à domicile Deliveroo a dégringolé de 26% lors de sa première cotation. Le géant chinois de véhicules de tourisme avec chauffeur Didi a terminé proche de son prix d'introduction mercredi. Mais il a rebondi ce jeudi.

"On observe un certain niveau de fatigue et une plus grande sélectivité chez les investisseurs", a commenté Saadi Soudavar, responsable des marchés de capitaux chez Deutsche Bank. "On assiste à une année record en termes d'introductions en bourse, alors les investisseurs disposent d'un choix important parmi les multiples transactions qui surviennent", ajoute-t-il.

Une année record en IPO

350 Milliards $ Un record a été levé depuis janvier par les sociétés qui se sont introduites en bourse selon Bloomberg.

Selon l'agence d'informations financières Bloomberg, presque 350 milliards de dollars ont été levés lors d'introductions en bourse depuis le début de l'année. Ce montant a atteint un record. Le précédent pic atteint au deuxième semestre 2020, à 282 milliards de dollars, a été dépassé. "De New York à Hong Kong, les marchés se sont enflammés au premier semestre de cette année et ont même distancé le boom internet des années 90", a indiqué Aaron Arth, responsable du financement des entreprises chez Goldman Sachs.

En Europe, 43,2 milliards de dollars ont été levés lors des introductions en bourse au premier semestre, selon les données de Refinitiv. Un tel montant n'a plus été observé depuis quatorze ans.

Ce boom s'explique par une demande très forte des investisseurs pour des sociétés de croissance et une politique monétaire sans précédent qui a apporté un flux de liquidités sur les marchés.

Des conditions moins favorables

Au premier trimestre, les analystes ont noté que les conditions étaient parfaites pour les entrées en bourse. Mais depuis lors, le marché est devenu plus difficile. Les investisseurs ont commencé à s'inquiéter des valorisations élevées de certaines sociétés. Les indices boursiers se sont aussi montrés plus volatils en raison de retard des campagnes de vaccination surtout en Europe continentale. "Il faut autant que possible réduire les risques de l'ensemble de l'opération d'introduction en bourse et répondre aux préoccupations des investisseurs sur la valorisation de la société. Si ce processus est correctement mené, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises", a indiqué Rob Leach, responsable des marchés de capitaux chez Jefferies.

"La taille est un facteur sur lequel les investisseurs se concentrent dans des marchés très chargés et l'inclusion dans des indices tels que le FTSE 250 aidera la liquidité et la demande au départ." Barry Meyers Responsable des marchés de capitaux chez JPMorgan

Certains analystes pointent aussi une sélectivité des investisseurs envers des sociétés de taille importante. Si l'entreprise n'est pas assez importante pour rejoindre un indice d'actions, l'intérêt des investisseurs diminue. "La taille est un facteur sur lequel les investisseurs se concentrent dans des marchés très chargés et l'inclusion dans des indices tels que le FTSE 250 aidera la liquidité et la demande au départ", a relevé Barry Meyers, responsable des marchés de capitaux chez JPMorgan.

Néanmoins, malgré des conditions de marchés plus difficiles, les analystes relèvent que l'offre d'introductions en bourse ne se tarit pas. En septembre, pas moins de 30 à 40 sociétés devraient se faire coter selon les banquiers. Or, en septembre, les banques centrales devraient annoncer un retrait progressif de leurs mesures de soutien. De quoi rendre les marchés encore plus difficiles.