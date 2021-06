Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis): "Le thème de l'inflation est central dans notre allocation d'actifs"

Pour les analystes de BNP Paribas Fortis, l’inflation sera structurellement plus forte durant les prochaines années. L'allocation d'actifs doit en conséquence privilégier les actifs réels, comme les actions et les matières premières.

À l'occasion de la présentation des perspectives économiques et financières pour le second semestre, Koen De Leus, Économiste en chef de BNP Paribas Fortis, a mis en avant l'impact des différents plans de relance aux États-Unis et en Europe. Il s'attend à une croissance de 7% aux États-Unis pour 2021, suivis par 4,8% pour la Belgique et 4,2% pour l'Europe.