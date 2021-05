Pour investir durable, le Belge préfère les fonds aux ETF

En matière d'investissement durable, les Belges préfèrent passer par des fonds. C'est l'un des enseignements d'une enquête réalisée par Deutsche Bank dans une dizaine de pays, y compris la Belgique (355 répondants), dont L'Écho a obtenu les résultats en primeur. Quand il s'agit d'appliquer des critères ESG (environnementaux, sociaux et de bonne gestion) à leurs placements, les véhicules d'investissement préférés des Belges sont, de loin, les fonds (68% de réponses favorables), suivis par les actions cotées (42%) et les ETF (37%).

Ces derniers, également appelés trackers, sont des instruments financiers qui répliquent la performance d'indices boursiers. Or, les indices les plus utilisés par des trackers sont des indices nationaux, régionaux ou sectoriels, qui ne sont pas composés à l'aide de critères ESG. Mais Vincent Delfosse, responsable du conseil et des investissements chez Deutsche Bank Belgique, pense que cette situation devrait évoluer: "Il faudra voir à quelle vitesse les sociétés qui fournissent des indices vont embrasser la transition durable mais il y aura bien une émergence de trackers ESG. Nous le constatons déjà. Ces trackers sont d'ailleurs des instruments efficaces pour constituer un cœur de portefeuille."