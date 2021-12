Préparez-vous à goûter un café plus cher et plus amer...

Maigres récoltes et tensions sur le transport ont fait grimper les prix du café à un pic de 10 ans. L'arabica s'échange au double du prix affiché en mars dernier.

Que se passe-t-il sur le marché du café pour voir les prix s'exciter avec tant de vigueur et atteindre un niveau inexploré depuis 2011?

Depuis le début de l'année, le prix de la livre d'arabica est passé de 1,2 dollar à 2,5 dollars cette semaine, soit un coup de "boost" de 108%. On atteint même une torréfaction du prix de l'ordre de 168% depuis le niveau plancher atteint au plus fort de la crise sanitaire, en juin 2020.

Récoltes maudites au Brésil

Si les explications à ce coup de chaud sont nombreuses, elles sont d'abord à trouver à la source, chez les grands propriétaires de caféiers. Exemple au Brésil, de loin le plus grand producteur au monde.

3,09 Dollars / livre Cela faisait dix ans que le café n'était pas passé au-dessus des 2,5 dollars la livre. En 2011, il avait grimpé jusqu'à 2,90 dollars la livre. Son record historique, de 3,09 dollars, est vieux de 24 ans.

Le pays, entré en récession depuis le deuxième trimestre de cette année, voit son secteur agricole ravagé par des gelées d'une rare intensité qui ont succédé à une période de forte sécheresse. Les agriculteurs doivent même, à présent, composer avec des pluies extrêmes. Une année maudite. La production de café brésilien s'est rapetissée de 22% sur un an au cours du troisième trimestre 2021. Même constat chez le voisin colombien, troisième producteur mondial.

L'offre est donc moindre et, pour ne rien arranger, les tensions sur le transport sont toujours perceptibles, un problème de "fret" qui touche toutes les industries. Conséquence, les coûts d'exportation grimpent et les sacs de cafés prennent plus de temps à arriver à destination.

Un café plus cher et plus amer

Du côté des traders spécialisés en matières premières, on se demande si les prévisions de récolte avancées par les producteurs de café ne sont pas surestimées. Les suiveurs s'attendent surtout à au moins deux années agitées sur le marché du café, le temps que les agriculteurs se remettent de cette année catastrophique.

"La perspective de marchés encore plus serrés au cours des deux prochaines années continue d'attirer une attention nerveuse." Ole Hansen Stratégiste chez Saxo Bank

"Bien que ces chiffres ne justifient pas à eux seuls un doublement du prix du café arabica cette année, c'est la perspective de marchés encore plus serrés au cours des deux prochaines années qui continue d'attirer une attention nerveuse", note Ole Hansen, stratégiste chez Saxo Bank, alors que "les dégâts causés par le gel ont conduit dans certaines régions à replanter, tandis que d'autres agriculteurs ont changé de culture".