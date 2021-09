Prudence avant de prêter de l'argent aux petites sociétés

Le crowdlending est en plein essor et profite pleinement des réseaux sociaux pour attirer le grand public. Le fonctionnement est simple: il s'agit d'emprunter de l'argent à monsieur et madame tout le monde pour financer un projet ou soutenir une petite entreprise. Les taux d'intérêt bruts peuvent parfois atteindre 9% par an.