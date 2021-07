Que fera la Fed face à la remontée des contaminations?

La banque centrale américaine devra-t-elle maintenir une politique très souple plus longtemps que prévu à cause de la situation sanitaire? Réponse mercredi.

En une semaine, le nombre de contaminations au coronavirus a grimpé de plus de 60% aux États-Unis, ce qui pourrait inciter la Fed à se montrer plus patiente.

D'après les derniers chiffres publiés, le nombre de personnes testées positives au coronavirus outre-Atlantique a augmenté de plus de 60% en une semaine. Ce paramètre pourrait influencer la politique de la Fed. Il y a un mois et demi, celle-ci avait surpris les investisseurs en laissant entrevoir un resserrement monétaire plus vigoureux que prévu. Les indicateurs économiques, concernant l'emploi et l'activité, étaient bien orientés et l'accélération de l'inflation était considérée comme temporaire. Le scénario qui se dessinait était donc une annonce ultérieure - en août ou en septembre - concernant une future réduction des achats d'actifs, prélude à une première remontée des taux directeurs bien plus tard.