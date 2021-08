Remue-ménage chez les mineurs de bitcoin

Les mineurs de cryptomonnaies, contraints de quitter la Chine, se sont réinstallés, non sans mal, dans des pays tels que les États-Unis, la Russie ou le Kazakhstan.

Le pays logeait encore il y a peu plus de 65% des mineurs de monnaie virtuelle. Fin mai, les autorités chinoises ont décidé de fermer presque toutes les "fermes crypto" en activité sur leur territoire. Un arrêt brutal qui a chamboulé tout un secteur.

"C'est un peu comme si General Motors devait fermer une usine et en construire une nouvelle ailleurs."

Déménagements précipités

Bit Digital, société cotée sur le Nasdaq, a ainsi fait des pieds et des mains pour sortir ses plus de 20.000 puissants ordinateurs de Chine, une opération onéreuse pour des machines qui coûtent plus de 10.000 dollars l'unité.