Renforcement des règles autour des distributeurs de cryptomonnaies

Une réglementation plus stricte va être instaurée en vue d'éviter le blanchiment d'argent par le biais de guichets automatiques proposant des cryptomonnaies.

Le contrôle des guichets automatiques, où il est possible d'échanger de l'argent liquide contre des cryptomonnaies et inversement, va être intensifié, prévient, ce vendredi, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V).

Des dizaines de distributeurs de ce type sont aujourd'hui disponibles en Belgique, surtout dans les villes. Désormais, leurs fournisseurs devront s'enregistrer auprès de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et devront se conformer à des règles strictes afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités criminelles.