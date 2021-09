Septembre difficile pour les marchés d'actions

Les marchés d'actions ont tiré grise mine en septembre. Les principaux indices européens et américains ont lâché plus de 2%. Le Bel 20 est inscrit dans la même tendance, avec un recul de 3,4%, son premier mois négatif depuis le début de l'année. L'AEX a lui limité la casse avec un recul de 1,7%.

Les indices d'actions n'ont pas effacé tous leurs gains du trimestre écoulé, malgré tout. Comme l'a noté Frank Vranken, responsable de la stratégie chez Edmond de Rothschild Europe, "il fallait avoir investi dans les valeurs liées à l'énergie le mois dernier". Car le secteur a gagné en septembre plus de 10% en Europe, et plus de 20% aux États-Unis grâce à la remontée spectaculaire des prix du pétrole et du gaz. Deux autres compartiments ont su tirer leur épingle du jeu en septembre. Les banques ont gagné 3,87% en Europe, portés par la remontée des taux obligataires. Et le secteur automobile a pris 0,71% sur le Vieux Continent, et près de 10% aux États-Unis. Le compartiment des voyages a, lui aussi, progressé (+2,97%) sur fond de fin des restrictions liées au Covid-19.