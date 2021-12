Alain Durré (Goldman Sachs): "Sur les marchés d’actions, donnons des Granolas à Tina!"

Alain Durré (Goldman Sachs) apprécie les Granolas (GSK, Roche, ASML, Nestlé...), des sociétés européennes qui affichent un bilan solide et versent un dividende très stable.

Les marchés boursiers ont fait preuve de nervosité depuis la découverte d’un nouveau variant sud-africain du Covid-19 et les récentes déclarations de Jerome Powell sur l’inflation. Faut-il être inquiet?

Non, pour autant que l’inflation reste sous contrôle et que l’ajustement des politiques monétaires soit graduel. Nous croyons toujours à Tina ("there is no alternative") et nous conseillons de surpondérer les actions aux États-Unis, en Asie et en Europe en 2022.

"Il n’y a que les actions et l’immobilier qui offrent des perspectives de rendement attrayantes pour l’investisseur puisque les taux longs ne devraient augmenter que graduellement." Alain Durré Goldman Sachs

L’émergence du nouveau variant Omicron ne fait que "décaler" le cycle de reprise. On peut s’attendre à un premier trimestre plus faible qu’anticipé selon les restrictions adoptées par les gouvernements. Mais, le rebond ne sera que plus fort une fois les restrictions levées. La croissance économique en 2022 sera donc toujours dans une phase de rattrapage par rapport à la récession liée au covid. Elle sera certes inférieure à celle de 2021 et probablement perturbée en début d’année par le variant Omicron, mais elle restera robuste et au-delà de sa moyenne historique.

Dans le même temps, les anticipations d’inflation remontent. Ce qui fait que l’on aura toujours en 2022 des taux d’intérêt réels négatifs. Dans ce contexte, il n’y a que les actions et l’immobilier qui offrent des perspectives de rendement attrayantes pour l’investisseur puisque les taux longs ne devraient augmenter que graduellement.

Depuis le début de l’année, les indices américains et certains indices européens affichent encore des gains de plus de 20%. Ces performances peuvent-elles être répétées en 2022? Et quels sont les actions et secteurs à recommander?

Nous nous attendons encore à des hausses des principaux indices entre 11 et 15% en 2022.

"Il fut un temps où si j’avais demandé à ma fille de sélectionner au hasard n’importe quelle action, elle aurait sans doute affiché une aussi bonne performance que n’importe quel gestionnaire." Alain Durré Goldman Sachs

Pour ce qui est des choix, il fut un temps où si j’avais demandé à ma fille de sélectionner au hasard n’importe quelle action, elle aurait sans doute affiché une aussi bonne performance que n’importe quel gestionnaire (rires).

En 2022, on ne pourra plus sélectionner aveuglément les actions. Il faudra pratiquer un bon stock picking. Pour l’Europe, si je devais résumer, on pourrait donner à Tina des Granolas!

Les Granolas représentent l’acronyme de GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP et Sanofi. Il s’agit d’un panier de sociétés qui affichent un bilan solide et versent un dividende très stable. Ces valeurs sont encore susceptibles de profiter de la bonne croissance économique.

On peut y ajouter les banques européennes qui ont été négligées par le marché. Les banques ont un bilan nettement plus solide depuis la crise de 2008. Elles profitent du financement bon marché offert par la BCE et de la repentification de la courbe des rendements obligataires.

Chez Goldman Sachs, nous surpondérons aussi les valeurs liées à l’énergie. Le secteur des producteurs de gaz et de pétrole de schiste a connu d’importantes rationalisations et fusions aux USA. Avec leur production actuelle, ils dégagent un rendement de 8% lorsque le baril se situe au-delà de 50 dollars. Et par tranche de hausse supplémentaire de 10 dollars du baril, on peut ajouter 1% de rendement supplémentaire. Si le pétrole est à 60 dollars, le rendement passe à 9%. À 70 dollars, c’est 10%. Le baril pourrait monter à 90 dollars d'ici à 3 mois, car on s’attend à un hiver assez rude aux États-Unis et en Europe. À ce titre, la baisse récente des cours de pétrole nous paraît exagérée. À la fin de l’année prochaine, on devrait se situer à 85 dollars.

L’inflation a bondi ces derniers mois. Aux USA, elle dépasse 6%. Dans la zone euro, la hausse est de 4,9%. Jamais un tel chiffre n'avait été atteint depuis le début de l'euro en 1999. C'est temporaire selon vous?

L’inflation actuelle, surtout européenne, s’explique pour l’essentiel par les deux composantes les plus volatiles que sont les prix énergétiques et les prix des produits alimentaires non traités (céréales, pommes de terre…). D’un côté, il y a l’Opep qui veut profiter de sa rente pétrolière et de l’autre des problèmes de sécheresse qui font que les stocks sont bas. Il faut ajouter à cela les goulets d’étranglement en raison de la reprise de la demande qui ont fait monter les prix. Mais ces trois facteurs inflationnistes devraient progressivement disparaître à partir du début de l’année prochaine. Et à partir d’avril, les pressions haussières sur les prix de l’énergie et des produits alimentaires devraient même s’inverser. La fin de cette année et le début de 2022 seront compliqués, mais cela ira mieux par la suite.

Ces chiffres de l’inflation mettent quand même la pression sur les banques centrales, non?

En matière d’inflation, il faut surtout voir si les niveaux d’aujourd’hui peuvent engendrer des effets de second tour, sous forme d’une hausse des salaires. Si c’est le cas, on pourrait avoir une inflation qui serait hors de contrôle en cas de dérapage salarial. Mais ce n’est pas le cas dans la zone euro. Malgré des pénuries dans certains secteurs, il reste des poches de main d’œuvre au chômage. Nous ne voyons donc pas comment cela pourrait engendrer des effets de second tour sur les salaires.

Mais en Allemagne, on annonce des hausses salariales, avec une hausse du salaire minimum…

La hausse salariale en Allemagne devrait se situer autour de 3%. Comme l’on vient d’une inflation salariale de maximum 2% sur les dernières années, cela représente une grosse augmentation. Mais selon moi, il s’agit d’une augmentation normale, ce sont les hausses de 1% ou 2% des années précédentes qui n’étaient pas normales. Ces hausses étaient liées aux réformes Hartz où les salaires avaient été contenus pour des raisons de compétitivité en échange d’une garantie à l’emploi.

Globalement, l’inflation en zone euro pourrait retomber à 1,3% à la fin de l’année 2022. Et la hausse de l’inflation ne devrait être que très graduelle par la suite. Ce n’est qu’à partir de la fin 2024 que l’inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et alimentation, augmenterait durablement à 1,7% pour atteindre 2% fin 2025. C’est pourquoi on ne voit pas de hausse des taux directeurs de la BCE avant le troisième trimestre de 2024.

Le troisième trimestre 2024, c’est loin dans le temps… Si les Américains remontent leurs taux directeurs rapidement, n’y aura-t-il pas une pression sur la BCE pour faire de même?

Ce n’est pas la première fois que nous aurions des divergences de cycles économiques. Les USA ont un cycle différent, car le marché du travail y est extrêmement tendu. On considère qu’environ 5 millions d’Américains se sont retirés volontairement du marché du travail. Ce sont essentiellement des retraites naturelles et des gens qui ont pris leur retraite grâce à l’argent gagné en bourse via leur fonds de retraite. Le taux de chômage pourrait tomber à 3,5% à la fin de l’année alors que le plein emploi est de 3,7%.

"Comme la BCE ne relèverait ses taux qu’en 2024, cela devrait renforcer le dollar face à l’euro. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la zone euro." Alain Durré Goldman Sachs

Nous prévoyons désormais que les achats d’obligations par la Federal Reserve se terminent assez rapidement dans le courant de 2022, ce qui devrait être suivi rapidement par trois hausses des taux directeurs de 0,25 point (en juin, septembre et décembre). Et pour les deux années suivantes, nous prévoyons encore deux nouvelles hausses de taux de 0,25 point chaque année. Comme la BCE ne relèverait ses taux qu’en 2024, cela devrait renforcer le dollar face à l’euro. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la zone euro. L’économie doit quand même faire face au choc de la hausse des prix de l’énergie et à de nouvelles mesures de restrictions avec l’arrivée de nouveaux variants du covid. La baisse de l’euro permettra en quelque sorte de compenser ces deux effets négatifs.

"Implicitement, les grandes banques centrales ont adopté un objectif de stabilité financière depuis la crise de 2008." Alain Durré Goldman Sachs

De manière générale, on ne voit aucune banque centrale des grandes zones économiques réagir de manière agressive en matière de resserrement monétaire. Le marché semble surréagir en pariant sur une réduction plus rapide des achats d’actifs ou sur des hausses de taux. Ce que l’on oublie, c’est que les banques centrales, Fed et BCE en tête, ont pris l’engagement de réinvestir tous les titres qui arrivent à maturité dans leur bilan. Implicitement, les grandes banques centrales ont adopté un objectif de stabilité financière depuis la crise de 2008. C’est d’autant plus vrai avec des États qui sont encore plus endettés en raison de la crise du covid. Tout ajustement des taux se fera de manière graduelle afin de ne pas perturber les marchés et d’éviter toute crise financière.

Aujourd’hui, lorsqu’il y a l’ombre du moindre problème, comme des tensions géopolitiques avec l’Iran, la Chine ou l’Ukraine par exemple, on se demande immédiatement sur les marchés ce que feront les banques centrales. Et le stress sur les marchés ne dure que quelques jours, voire heures alors que, par le passé, cela durait deux ou trois semaines. On peut parler en quelque sorte d’une addiction monétaire.

Cette addiction aux banques centrales et à la politique monétaire est-elle devenue permanente?

On a en tout cas ouvert une boîte de Pandore qu’il sera difficile de refermer. Ceci parce que les États sont extrêmement endettés. Ceci étant dit, lorsque l'on revient dans une phase de croissance soutenue, il peut y avoir un conflit entre l’objectif de stabilité des prix et l’objectif implicite de stabilité financière. Mais j’interprète la revue des stratégies de politique monétaire de la BCE et de la Fed comme étant une manière d’éviter ce conflit dans le futur, c’est-à-dire de pouvoir rester monétairement accommodant sans perdre en crédibilité. C’est le plus évident aux USA où des niveaux d’emploi qui excèdent ce que l’on considère comme le "plein emploi" ne pousseront plus la Fed à directement passer à l’action sur les taux d’intérêt. C’est la preuve évidente que l’objectif de stabilité financière a gagné en importance.