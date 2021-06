Sur les marchés, l'Europe devient un emprunteur de référence

La différence est que les aides du programme Sure sont attribuées aux États membres sous forme de prêts à taux d'intérêt réduits, tandis que l'argent emprunté ce mardi sera, en grande partie, alloué sous forme de subsides, les pays les plus affectés par la crise recevant la plus grande part du gâteau. C'est ce qui rend cette émission d'obligations inédite: pour la toute première fois, l'Europe emprunte pour se constituer un budget propre pour la relance, qui sera réparti selon des principes de solidarité et pas selon le poids économique de chaque pays européen.