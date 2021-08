Toujours pas de calendrier précis à la Fed pour réduire son programme anti-crise

Les marchés seraient-ils en train d'inverser le fameux dicton boursier "achetez la rumeur, vendez le fait" en "vendez la rumeur, achetez le fait"? Au vu de la réaction des marchés après le très attendu discours de Jerome Powell, le président de la Fed, on peut croire que oui.

Powell ne bouscule pas l'agenda

"Il semble y avoir un consensus croissant sur le fait que les achats d'actifs ne sont plus une mesure efficace avec la reprise actuelle."

Une confirmation qui faisait redouter une nouvelle débandade sur des marchés actions. Mais à la place, l es grands indices de Wall Street ont accéléré leur progression , le S&P 500 et le Nasdaq battant même de nouveaux records en séance quelques minutes après la prise de parole de Jerome Powell. De son côté, le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis 10 jours.

Une question de rythme

"Les investisseurs poussent un soupir de soulagement alors que Powell suggère un resserrement plus doux de la Fed".

"Il semble y avoir un consensus croissant sur le fait que les achats d'actifs ne sont plus une mesure efficace avec la reprise actuelle et les commentaires de Powell ne semblent pas aller à l'encontre de cela, cependant, contrairement à ses collègues, il ne semble pas être pressé de commencer à réduire les achats d'actifs pour le moment", note Michael Hewson, analyste en chef chez CMC.

"Mon sentiment est que les investisseurs poussent un soupir de soulagement alors que Powell suggère un resserrement plus doux de la Fed", a glissé Mike Bailey, directeur de la recherche chez FBB Capital, dans une interview accordée à chaud à l'agence Bloomberg.

En plus de commentaires confirmant le retour de l'économie US vers le plein emploi et qualifiant de "transitoires" les poussées inflationnistes, Jerome Powell a aussi souligné que la réduction du soutien ne signifierait pas que des hausses de taux d'intérêt suivraient immédiatement.