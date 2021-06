Trois scénarios pour le "Pandexit", selon la Banque des banques centrales

Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire dans cette crise, souligne la Banque des Règlements internationaux (BRI).

Le "Pandexit", la sortie de la crise pandémique, comporte son lot d’incertitudes et de défis. C'est l'avis de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), appelée aussi la "Banque des banques centrales". L'économie mondiale a rebondi plus fortement que prévu après sa chute brutale liée à la crise sanitaire. Mais l'institution de Bâle souligne que cette reprise est jusqu’ici incomplète et hétérogène, certains pays et secteurs enregistrant un rebond rapide tandis que d'autres restent à la traîne.

Dans son rapport annuel, la BRI prévoit un scénario central de reprise, marqué par un contrôle du virus et une hausse temporaire de l’inflation. Mais elle décrit aussi deux scénarios alternatifs, bien moins favorables.

Dans le premier scénario alternatif, l’ampleur de la relance budgétaire et l’utilisation de l'épargne accumulée pendant la crise se traduisent par une croissance plus solide, par une augmentation de l’inflation et un durcissement prononcé des conditions financières. Ce qui pourrait provoquer des dégâts sur les marchés financiers.

Dans le second scénario alternatif, le virus, avec ses variants, s’avère plus difficile à maîtriser, la croissance économique déçoit et les faillites d'entreprises augmentent. Un scénario que l'on préférerait éviter.

"Si la reprise s’est avérée plus rapide et plus forte que quiconque ne l'aurait imaginé il y a un an, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire", constate Agustín Carstens, le directeur général de la BRI. Compte tenu des incertitudes entourant l’évolution de la pandémie, les politiques monétaires et budgétaires devront continuer à apporter un soutien tout en restant souples, souligne l’institution de Bâle.

Au fur et à mesure du redémarrage de la croissance, les banques centrales devront toutefois commencer à normaliser leur politique monétaire. Et elles devront s'évertuer à soigner leur communication afin de ne pas provoquer de surréaction sur les marchés financiers.

"Les banques centrales doivent bien entendu être attentives à l’inflation. Mais notre scénario de base est que la hausse des prix restera sous contrôle" a confié Carstens lors d’une conférence de presse diffusée par visioconférence. Selon lui, les facteurs qui soutiennent actuellement l’inflation sont temporaires. Il précise qu'il n’y a pas de réelle pression sur les salaires. Par ailleurs, les facteurs qui ont poussé les prix vers le bas ces dernières années, comme la globalisation et les développements technologiques, demeurent toujours en place. La pandémie a même accéléré certains développements, comme l’e-commerce.

"Aucune économie qui fonctionne sainement ne peut opérer avec des taux d'intérêt réels qui restent négatifs pendant une trop longue période." La Banque des Règlements Internationaux

Si malgré tout, l’inflation devait s’accélérer, Carstens insiste sur le fait que les banques centrales disposent de tous les instruments pour la maîtriser, notamment l'arme des taux d'intérêt.

Concernant l’importante augmentation des dettes publiques, la faiblesse des taux d’intérêt apporte actuellement une bouffée d’oxygène aux États. Mais cela ne pourrait pas durer éternellement, avertit la BRI. Il serait d’ailleurs logique que les taux retrouvent de la hauteur. "Nous ne voulons pas que les taux d'intérêt restent à leurs niveaux actuels", souligne Claudio Borio, le chef du Département monétaire et économique. Selon la BRI, aucune économie fonctionnant sainement ne peut opérer avec des taux d'intérêt réels qui restent négatifs pendant une trop longue période.

Exubérance des marchés