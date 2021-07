TUI victime des inquiétudes autour du variant Delta

Les chiffres de l'inflation aux États-Unis ont bondi de 0,9% en juin, plus qu'attendu. "Un bond inattendu de l'inflation américaine à 5,4% (en juin sur un an) rend de plus en plus difficile pour la Réserve fédérale américaine de défendre sa politique monétaire accommodante", estime Sophie Griffiths, analyste chez Oanda.