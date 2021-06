Un baril de pétrole à 100 dollars va redevenir réalité

Le Brent a franchi le seuil de 75 dollars le baril pour la première fois en un peu plus de deux ans. Et selon plusieurs observateurs, son ascension est loin d'être terminée.

Bientôt un prix à trois chiffres?

Ce n'est bien sûr pas la seule raison pour laquelle les cours du pétrole évoluent en hausse depuis plusieurs mois. Le principal catalyseur positif reste les espoirs dans la reprise économique et la demande de brut qui en découle . Selon le dernier rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) , la demande pétrolière devrait continuer à se redresser à court et moyen terme. Elle pourrait même dépasser son niveau d'avant pandémie d'ici fin 2022 et atteindre 100,6 millions de barils par jour .

C'est pourquoi de plus en plus d'observateurs s'attendent à ce que le Brent franchisse la barre symbolique des 100 dollars le baril l'année prochaine . Du jamais vu depuis 2014.

"Le marché a soif de pétrole", a expliqué Saad Rahim, chief economist du négociant Trafigura, lors d'une interview accordée à Bloomberg TV. Selon lui, la reprise de la consommation - désormais tirée par les États-Unis et l'Europe - et le "sous-investissement structurel" dans la production pétrolière soutiendront la hausse des prix dans les 12 à 18 prochains mois. "Finalement, vous allez vous retrouver dans une situation où la demande s'est non seulement rétablie, mais est plus forte qu'elle ne l'était [avant la pandémie], et vous n'avez pas la capacité dont vous avez besoin" pour la combler.