Un bon candidat à la présidence de la Fed

Certains voient en lui le parfait candidat. Raphael W. Bostic, le président de la Federal Reserve d'Atlanta , est-il le futur président de la Banque centrale américaine? Interrogé cette semaine sur le sujet, il a indiqué qu'il entendait beaucoup de rumeurs et de spéculations sur cette nomination. "Oui, j'entends cela très souvent", a-t-il confié au site Axios (sur HBO).

Le mandat de l'actuel président, Jerome Powell , 68 ans, se termine en février 2022 , mais il peut encore être renouvelé pour quatre ans. S'il est nommé, Raphael W. Bostic serait le premier président afro-américain et ouvertement gay de l'histoire de la Federal Reserve.

Combat contre les discriminations

Au cours de ces dernières années, ce banquier central de 55 ans s'est signalé par son combat contre les discriminations, affirmant que le racisme constitue un frein pour l'économie . Il a écrit un essai sur le sujet : "A moral and economic imperative to end racism".

Le nom de Raphael W. Bostic avait déjà été cité comme possible secrétaire au Trésor dans l'équipe Biden.

C'est après des études à Stanford et Harvard qu'il est entré à la Fed en tant qu'économiste. En 2009, il a rejoint l'administration Obama au Département du logement et du développement urbain. Après un passage à la University of Southern California, il prend la tête de la Fed d'Atlanta en 2017.