Un champion de la voiture d'occasion arrive à la Bourse de Paris

Passer le cap du milliard

Les deux patrons ne manquent pas d'ambitions. "Nous avons l'intention d'accélérer encore notre croissance, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions, avec l'ambition d'être la plateforme digitale préférée d'achat de voitures d'occasion en Europe", expliquent Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs et respectivement président et directeur général d'Aramis.