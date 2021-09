Un géant immobilier chinois inquiète les marchés

Répercussions sur l'économie

Peut-être un peu trop bien. De janvier à juillet, les crédits à but immobilier ont enregistré leur plus faible progression depuis huit ans. Et en juillet, la hausse des prix des habitations est tombée au plus bas sur six mois. On constate déjà des répercussions sur l'économie. D'après les données la banque d'affaires américaine Morgan Stanley, 6,2 milliards de dollars de défauts ont déjà été recensés cette année parmi les obligations high yield (titres de dette les plus risqués, assortis d'un taux élevé) des sociétés immobilières chinoises, soit environ 1,3 milliard de dollars de plus qu'au cours des douze ans précédents cumulés.