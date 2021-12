Un grand cru grâce à un petit club sélect

L’année 2021 fut un grand cru pour les bourses mondiales, grâce aux solides bénéfices des entreprises et aux généreuses mesures de relance des gouvernements. Il faut cependant nuancer, car en réalité ce rallye boursier a plus que jamais été porté par un petit club de géants technologiques. Sous la surface, les choses sont moins évidentes.

Une fois de plus, un fossé s’est creusé entre l’expérience quotidienne d’une économie perturbée et l’euphorie des marchés d’actions. Les restrictions de voyages, les pénuries de toutes sortes et la reprise de l’inflation ne semblent pas avoir affecté les marchés boursiers. Tant les bourses américaines qu’européennes ont engrangé d’importants bénéfices, faisant bondir le panier boursier mondial de 26% (en euros). Seule la Chine a déçu, conséquence de la virulente campagne gouvernementale contre les grandes entreprises privées et de l’instabilité du marché immobilier.

70 Records battus L'indice S&P 500 de la Bourse de New York a amélioré son record absolu en clôture à pas moins de 70 reprises cette année.

L’insouciance des investisseurs reflète en partie le fait que les secteurs les plus touchés par la pandémie sont pour la plupart sous-représentés sur les marchés boursiers. En revanche, les gagnants de la pandémie, comme les géants technologiques Amazon et Alphabet , la maison mère de Google, occupent une place prépondérante dans les indices boursiers.

Plus fondamentalement, les deux moteurs de ce rallye boursier – les excellents bénéfices des entreprises et les mesures de relance des pouvoirs publics et des banquiers centraux – tournent à plein régime. Grâce à leurs mesures de relance, les gouvernements ont amorti le plus gros du choc de la pandémie, préservant une partie importante des revenus des ménages. Au même moment, les banquiers centraux ont gardé les robinets ouverts, ce qui pèse sur les taux et pousse les investisseurs vers les actions afin d’obtenir du rendement.

Hausse des bénéfices

En outre, les entreprises ont réussi à maintes reprises à faire mieux que les attentes. Cela montre non seulement que l’économie mondiale a su trouver un moyen de contourner la pandémie – avec une consommation plus élevée pendant les périodes de confinement où le secteur des services était en partie à l’arrêt – mais aussi que les entreprises disposant d’un pouvoir de fixation des prix ont la possibilité de répercuter les hausses de coûts résultant des perturbations provoquées par la pandémie.

Résultat: les entreprises de l’indice américain S&P 500 devraient enregistrer cette année une hausse de 45% de leurs bénéfices ainsi qu’une amélioration de leurs marges. Un cadeau durable, car on ne s’attend pas à ce que de nombreuses entreprises baissent significativement leurs prix lorsque leurs coûts baisseront. Elles pourront ainsi engranger davantage de bénéfices.

Cette année, les abondants bénéfices ont permis au S&P500 de battre pas moins de 70 records de clôture et de gagner près de 28% (en dollars), ce qui lui a permis d’engranger des bénéfices supérieurs à la moyenne pour la troisième année consécutive. Convertis en euros – dividendes compris – les gains se montent même à 39% (voir carte du monde) suite à la remontée du dollar enregistrée cette année. En octobre, le constructeur de voitures électriques Tesla est devenu la sixième entreprise américaine dont la capitalisation boursière a franchi le seuil mythique des 1.000 milliards de dollars. De son côté, Apple flirte avec les 3.000 milliards de dollars, un cap que l’entreprise a manqué de peu ce mois-ci. Ce serait le point culminant d’une excellente année, avec une augmentation de plus de 38% de son cours de bourse.

Champions technologiques

Ce n’est pas un hasard si la bourse américaine, grâce à un petit groupe de géants technologiques, a une fois de plus fait mieux que le marché européen. Cinq actions à peine – à savoir Apple, Tesla, Microsoft , Alphabet et le fabricant de puces électroniques Nvidia – sont responsables de 30% de la hausse annuelle du S&P500. Selon les chiffres publiés par le courtier en bourse Goldman Sachs, ce petit club représente même plus de la moitié de la hausse de l’indice depuis avril, ce qui montre que le marché est tiré par un nombre de plus en plus réduit de locomotives. C’est une situation fragile, car le moindre revers subi par un de ces cinq moteurs pourrait faire plonger l’indice et amorcer un retournement de situation.

"Plus l’argent afflue vers les trackers, plus il bénéfice aux champions de l’indice, ce qui fait encore augmenter leur cours." Philippe Gijsels Stratège en chef de BNP Paribas Fortis

Même si les États-Unis disposent d’une plus grande armée de champions technologiques, leurs confrères européens ont également pu égayer ici et là les indices boursiers. La Bourse d’Amsterdam termine l’année dans le peloton de tête européen, avec une hausse de 30,5%, grâce notamment au constructeur de machines à fabriquer des puces électroniques, ASML , dont le cours a bondi de près de 80%. La France fait encore mieux, avec une hausse de plus de 32% du CAC 40 , grâce à une action plus typiquement européenne: le holding LVMH , spécialisé dans le luxe, qui affiche une hausse de près de 43%.

L’Allemagne est à la traîne avec un gain d’un peu moins de 16%, tandis que l’Autriche se distingue avec une hausse de 43%. Les principaux moteurs de cette magnifique performance sont les banques locales Erste Group et Raiffeisen qui, grâce aux importantes hausses de taux d’intérêt en Europe Centrale, ont vu leurs revenus augmenter plus rapidement que leurs coûts.

Sofina et WDP ont tiré le Bel 20

L’indice phare de la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 , clôture 2021 sur une hausse de 22%, avec le holding Sofina et le group d’immobilier logistique WDP comme principaux contributeurs. Le Stoxx 600 , un panier qui comprend 600 grandes actions européennes, a gagné 26%, dividendes inclus, et battu un nouveau record en novembre. En Europe, les secteurs qui affichent les plus fortes hausses sont les banques et la technologie, et la lanterne rouge revient au secteur des voyages.

"Soit les retardataires entament un mouvement de rattrapage, soit les champions trébuchent, soit nous obtenons une combinaison des deux." Philippe Gijsels Stratège en chef de BNP Paribas Fortis

Pour Philippe Gijsels, stratège en chef de BNP Paribas Fortis, la domination d’un petit club d’actions stars dans les indices a fait le jeu des investisseurs passifs ayant investi dans des fonds indiciels (moins chers), d’être plus que jamais récompensés en 2021. Des indices comme le S&P500 ayant été boostés par une série d’excellentes entreprises, les investisseurs qui composent eux-mêmes leur portefeuille risquent d’obtenir de moins bons résultats si plusieurs de ces champions ne font pas partie de leurs positions. "De plus, on assiste à un effet auto-renforçateur: plus l’argent afflue vers les trackers, plus il bénéficie aux champions de l’indice, ce qui fait encore augmenter leur cours", explique Gijsels.

Entre-temps, les excellents résultats des stars de la bourse masquent les turbulences qui se produisent sous la surface. "La bourse technologique américaine – le Nasdaq – a beau afficher un niveau record, cela n’empêche pas que 65% des actions de l’indice clôturent l’année sur une perte", souligne Gijsels. Résultat: un fossé de plus en plus profond entre les gagnants et les perdants de la bourse, une situation qui, selon le stratège, ne peut durer. "Soit les retardataires entament un mouvement de rattrapage, soit les champions trébuchent, soit nous obtenons une combinaison des deux." Gijsels estime que de nombreuses valeurs quelque peu oubliées se négocient à des niveaux raisonnables, contrairement à certaines "actions technologiques très chères".

Des IPO suivies de baisses

La hausse continue des cours que connaissent les bourses depuis le printemps 2020 – au moment de la correction provoquée par l’éclatement de la crise du coronavirus – a régulièrement fait tirer la sonnette d’alarme au cours de l’année. En mai, la Banque centrale européenne (BCE) a mis en garde contre l’"exubérance" de certains marchés et contre certaines valorisations (trop) élevées.

-9% Baisse moyenne après une IPO La baisse moyenne du cours de l'ensemble des nouvelles sociétés cotées est de 9%.

Entre-temps, les investisseurs semblent être devenus plus prudents. La déferlante du variant Omicron et l’annonce du resserrement de la politique monétaire par la banque centrale américaine – qui espère ainsi juguler l’inflation – ont provoqué un retournement de tendance depuis fin novembre. Les segments les plus risqués du marché ont été particulièrement touchés, avec en tête les sociétés en croissance déficitaires et, aux États-Unis, une partie importante des entreprises introduites en bourse cette année.

Dans ce dernier segment, il s’agit souvent d’entreprises qui ne sont pas encore rentables, mais qui profitent de l’excellent climat boursier pour lever des fonds grâce à leur introduction en bourse. Le caractère spéculatif de ces introductions se fait aujourd’hui sentir: selon le quotidien économique The Wall Street Journal, deux tiers des entreprises cotées depuis cette année via une introduction en bourse classique (IPO ou Initial Public Offering) sont aujourd’hui en recul. La baisse moyenne du cours de l’ensemble des nouvelles sociétés cotées se monte aujourd’hui à 9%, alors qu’en novembre, on parlait encore d’une plus-value moyenne de 12%. Dans le camp des perdants, on trouve en outre l’app d’investissement Robinhood et l’app de taxi chinoise Didi Chuxing.

Marchés émergents sous pression

Didi est une des principales victimes de la campagne lancée par le président chinois Xi Jinping contre les grandes entreprises privées et leurs propriétaires milliardaires. Fin juin, c’est-à-dire peu après son IPO à New York, le gouvernement chinois a interdit l’application. D’autres sociétés technologiques chinoises sont aujourd’hui dans le collimateur du Parti Communiste chinois, qui affirme ainsi la primauté du pouvoir politique. Conséquence: l’effondrement des cours. Les promoteurs immobiliers quant à eux ont souffert des tentatives du gouvernement chinois de réduire la surchauffe du secteur immobilier chinois. Tout cela s’est traduit par une année boursière médiocre en Chine, avec un recul de 5,6% (en devise locale) de l’indice chinois CSI300. Exprimé en euros, l’indice clôture malgré tout sur une hausse grâce à la remontée du yuan.

Les deux moteurs du rallye – les bénéfices des entreprises et les mesures de relance – pourraient manquer en 2022.

Les pays émergents ont connu leur pire année boursière depuis 2018, ce qui ne devrait étonner personne étant donné l’impact de la Chine, le plus important membre du groupe. En outre, dans ces pays, le taux de vaccination est inférieur aux taux que connaît l’Occident, tandis que les gouvernements n’ont pu puiser aussi profondément dans leurs réserves pour prendre des mesures de relance. Cette situation a pesé sur leur croissance économique, même si, en tant qu’exportateurs de produits de base, ils devraient profiter de la hausse mondiale des prix des matières premières. En revanche, la Turquie a souffert d’une mauvaise gestion, son président Erdogan ayant contribué à faire baisser les taux d’intérêt d’une manière peu orthodoxe en réponse à l’inflation galopante.

Si l’on en croit les spécialistes, il est peu probable que l’euphorie boursière de 2021 se prolongera en 2022. Les deux moteurs du rallye – les bénéfices des entreprises et les mesures de relance – pourraient manquer de carburant. Les banquiers centraux ont annoncé qu’ils comptaient resserrer leur politique en réponse à l’inflation, ce qui devrait faire remonter les taux et mettre la pression sur les actions. Pour l’instant, c’est toujours la règle TINA – there is no alternative – qui règne plus que jamais sur les actions. Mais si TINA quitte discrètement la bourse, la carte du monde devrait être beaucoup moins verte l’an prochain.