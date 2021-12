Un Noël sous le signe du faucon

Les "faucons", partisans d'une politique monétaire résolument anti-inflationniste, ont pris le dessus à Washington et à Londres. Et cela n'est pas sans effet sur les marchés. Seule la BCE semble encore faire de la résistance.

Avouons-le, c’était assez comique de lire les raisons de la forte hausse des indices boursiers à Wall Street mercredi soir, l’indice Standard and Poor’s 500 gagnant 1,6% et le Nasdaq Composite plus de 2%. Quelques heures plus tôt, le président de la banque centrale américaine avait pourtant ouvert la voie à trois hausses des taux directeurs l’an prochain, ce qui n’est pas anodin. Mais apparemment, les marchés boursiers ont été "soulagés". En guise d’explications de la hausse boursière, on a pu lire çà et là que Jerome Powell avait été convaincant dans son discours, qu’il avait repris la main sur l’inflation et effacé sa bourde sur son caractère "transitoire", que la première hausse des taux n’interviendrait qu’à la mi-2022 ce qui laissait encore du temps pour les marchés ou encore que les taux d’intérêt réels (inflation déduite) resteraient de toute manière négatifs. À vrai dire, les marchés ont sans doute cherché une occasion pour ne pas gâcher la fin de l’année.

Le lendemain, patatras! Les investisseurs sont retombés sur terre et le Nasdaq a chuté de 2,5%. Oui, c’est vrai, les taux d’intérêt américains restent pour le moment à un niveau plancher de 0-0,25%. Mais Powell a adopté un ton nettement plus "faucon". Il a annoncé que la Federal Reserve (Fed) mettra fin dès mars à ses achats d'obligations sur les marchés. Et les prévisions des responsables de la Fed suggèrent désormais une remontée de l'objectif des taux directeurs à 0,9% d'ici la fin 2022 puis à 1,6% en 2023 et à 2,1% en 2024. Apparemment, Powell ne pouvait plus rester insensible à une hausse des prix de 6,8% en rythme annuel et au danger d’une spirale prix-salaires dans le contexte d’un marché du travail assez serré. Plus vraiment le moment de jouer les "colombes" monétaires.

Le même raisonnement vaut pour la Banque d’Angleterre qui doit faire face à une inflation de 5,1% et à des tensions sur le marché du travail. Sauf qu'ici la Bank of England n'a guère tergiversé. Surprenant les marchés, elle a directement agi jeudi en faisant passer son taux directeur de 0,1% à 0,25%.

Jeudi, la "chouette" qu'est Christine Lagarde a surtout joué la carte de la prudence et de la flexibilité.