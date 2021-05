Un nouveau fan fait bondir l'action Euronext

"Les investisseurs attendent désespérément un peu plus de clarté sur la façon dont les inquiétudes liées à l'inflation seront traitées."

Le Cac 40 a clôturé sur un gain de 0,35% et le Footsie britannique de 0,48%. L'indice Stoxx Europe 600 a pour sa part pris 0,14%.

Faute de statistiques macroéconomiques ou de résultats d'entreprises à se mettre sous la dent, la question de l'inflation a encore animé la séance . "Les investisseurs attendent désespérément un peu plus de clarté sur la façon dont les inquiétudes liées à l'inflation seront traitées ainsi que sur la façon dont cela pourrait affecter l'avenir du soutien exceptionnel des gouvernements et des banques centrales", a commenté pour l'AFP Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

La gouverneure Lael Brainard, membre de la Réserve fédérale américaine (Fed), a assuré que les pressions inflationnistes devraient "refluer avec le temps". Selon elle, les prix vont continuer à augmenter au cours des prochains mois jusqu'à ce qu'ils s’éloignent des plus bas atteints l'an dernier et que les déséquilibres temporaires entre l'offre et la demande se seront résorbés.