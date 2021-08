Un upgrade dénommé London pourrait propulser l'ether

Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission, a demandé au Congrès américain de conférer plus de pouvoir à son agence. Il veut avoir la possibilité de mieux superviser le monde des cryptomonnaies. Il souhaite aussi étendre ses compétences à la finance décentralisée (DeFi) et aux prêts en devises virtuelles. "Le monde de la crypto-finance dispose désormais de plateformes où les gens peuvent échanger des tokens et d'autres lieux où les gens peuvent prêter des tokens. Je crois que ces plateformes peuvent non seulement impliquer les lois sur les valeurs mobilières; certaines plateformes peuvent également impliquer les lois sur les matières premières et les lois bancaires" a-t-il plaidé au Congrès.