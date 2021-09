Un vent favorable sur Vestas avant les élections allemandes

Les Bourses européennes ont rebondi au lendemain de la réunion de politique monétaire de la Réserve Fédérale américaine . La progression des marchés d'actions a été jugée logique par certains analystes, en raison du ton de la banque centrale. En annonçant qu'elle pourrait commencer dès novembre à réduire ses achats d'obligations et dès 2022 à relever ses taux d'intérêt, la Fed semble avoir conforté les espoirs de poursuite de la reprise économique sans inquiéter les investisseurs sur les retombées du resserrement monétaire, tout en conservant la possibilité de prolonger ses mesures accommodantes si nécessaire. "Ceci semble somme toute logique au vu du tassement noté de l'activité au troisième trimestre et des créations d'emplois décevantes en août, qui peuvent justifier un peu de prudence avant d'enclencher la normalisation de la politique monétaire américaine", a commenté Vincent Manuel, directeur des investissements d'Indosuez Wealth Management.

Le rebond du groupe immobilier chinois Evergrande a aussi rassuré les investisseurs. Le Stoxx 600 a pris 0,93%. Le Bel 20 a gagné 0,79%, l'AEX 1,04% et le CAC 40 0,98%. À Francfort, le Dax a avancé de 0,88% mais à Londres, le FTSE 100 a stagné.

Tous les secteurs de la cote européenne ont terminé en hausse, la meilleure performance étant pour les banques, dont l'indice Stoxx s'est adjugé 2,16%. Le compartiment automobile (+1,38%) a profité entre autres du bond de6,69% de Faurecia , dont la prévision de trésorerie solide l'emporte sur la révision à la baisse des perspectives de résultats 2021. Dans le sillage de Faurecia, Valeo a gagné 8,39% et signé la meilleure performance du Stoxx 600, et l'allemand Continental a pris 2,46%. Les analystes de Bank of America ont relevé que les avertissements sur résultats pour les fournisseurs du secteur automobile ont déjà été intégrés par les marchés.