Une année 2022 sous le signe d'une inflation soutenue

Degroof Petercam s'attend à une année 2022 encore favorable pour les marchés d'actions, avec en toile de fond une inflation plus élevée que durant les années 2010.

L'année 2022 devrait rester propice pour les investisseurs en actions, selon Degroof Petercam. Lors d'une présentation en ligne, Covid-19 oblige, Hans Bevers, chef économiste de la banque, et Jerome van der Bruggen, responsable de la stratégie d'investissement, ont dépeint un environnement encore favorable pour les marchés boursiers l'année prochaine. Hans Bevers a temporisé les craintes d'inflation forte qui agitent actuellement les marchés.

"Les perturbations de la chaîne de production mondiale vont perdurer, mais les pénuries liées à la pandémie devraient disparaître avec le temps." Hans Bevers Chef économiste de Degroof Petercam

"L'inflation sera plus élevée que ce que l'on a connu durant la dernière décennie, où elle était inconfortablement basse. Avec un taux d'inflation à 2,5% en 2022 et 1,7% en 2023 attendu en moyenne pour la zone euro, on se trouve à un niveau significativement plus élevé qu'avant la crise du Covid-19" a-t-il pointé. Il voit quatre facteurs influençant l'inflation en 2022. "Les soutiens budgétaires, le phénomène de globalisation sous pression, un marché de l'emploi plus serré en raison du vieillissement de la population et les changements climatiques vont amener à une inflation plus soutenue" dans les prochaines années, a-t-il souligné. "Les perturbations de la chaîne de production mondiale vont perdurer, mais les pénuries liées à la pandémie devraient disparaître avec le temps", ajoute-t-il.

Néanmoins, Hans Bevers constate que les conditions financières "restent solides, que les investisseurs continuent d'investir, et que la politique monétaire des banques centrales reste favorable". Il s'attend à quatre hausses des taux d'intérêt en 2022 par la Réserve fédérale américaine et une première hausse des taux d'intérêt en 2023 par la Banque centrale européenne.

Des valeurs technologiques toujours gagnantes

"Nous nous attendons à ce que le dollar reste fort l'année prochaine, surtout en raison de la divergence des taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe." Jérome van der Bruggen Responsable de la stratégie d'investissement chez Degroof Petercam

Dans ce contexte économique où la croissance restera soutenue dans le monde, les actions resteront un actif de choix pour les investisseurs l'année prochaine, a estimé Jerome van der Bruggen. "L'année 2021 a été bonne pour les actions, mais pas pour les titres à rendement fixe ni pour le crédit et les marchés émergents, en raison du dollar fort" a-t-il souligné. "Nous nous attendons encore à ce que le dollar reste fort l'année prochaine, surtout en raison de la divergence des taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe", a-t-il indiqué. En conséquence, l'année prochaine sera encore difficile pour les marchés émergents, y compris pour les actions chinoises. "Il est trop tôt pour parier sur un renversement de tendance de l'économie chinoise", prédit-il.

En revanche, les thèmes d'investissement qui ont dominé ces dernières années devraient selon lui se poursuivre en 2022 et après. "Nous ne voyons pas de renversement de tendance, mais toutefois, il y a quelques nuances" a-t-il pointé. "Les entreprises doivent désormais jouer le jeu de la transition écologique et prudentielle. La puissance de la régulation a influencé la manière dont nous travaillons, et nous avons constaté que les autres entreprises doivent aussi composer avec ce risque et prendre des mesures pour limiter le risque climatique", a-t-il remarqué.

4 Hausses de taux US Degroof Petercam s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine procède à une remontée des taux d'intérêt l'année prochaine.

D'un point de vue sectoriel, Jerome van der Bruggen a précisé surpondérer les actions américaines appartenant aux compartiments de la technologie et la santé, comme Microsoft, Eaton ou Boston Scientific. "Les États-Unis restent un pays où l'innovation se développe", a-t-il constaté. Il a également surpondéré l'Europe, mais pour des secteurs plus cycliques comme l'industrie et les matériaux, avec des titres comme Infineon, Totalenergies, et Mediobanca. Et face à une inflation plus élevée, il estime que l'or et les obligations liées à l'inflation disposent d'une place dans un portefeuille diversifié.