Une année record pour les introductions en bourse

Si on fait exception des Spacs, ce sont depuis le début d'année 2.097 entreprises qui sont entrées en bourse dans le monde, d'après d'autres données de Refinitiv, soit une hausse de 51% sur un an. Ensembles, elles ont levé 402 milliards de dollars, soit une hausse de 81%. Les entreprises des secteurs de la technologie et des soins de santé ont représenté respectivement 426 et 332 de ces opérations, soit à eux deux près de 42% des fonds levés dans le monde.