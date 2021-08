Une BCE entre deux chaises face à une inflation galopante

On vous avait prévenu... L’accélération de la hausse des prix prédite par de nombreux économistes se confirme et dépasse même leurs attentes. Selon une première estimation de l’office statistique de l’Union européenne, Eurostat, l’inflation en zone euro a atteint 3% en août. Autrement dit, les prix des biens et services couramment achetés par les ménages ont augmenté en moyenne de 3% entre août 2020 et août 2021. C’est du jamais vu depuis novembre 2011.