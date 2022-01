Une trésorière néerlandaise très pro-européenne

Sigrid Kaag est la première femme à occuper le poste de ministre des Finances aux Pays-Bas. Et elle joue clairement la carte européenne.

On l’a vue danser sur une table pour fêter les résultats des élections aux Pays-Bas en mars 2021. Une image qui en a étonné plus d’un. Fera-t-elle un pas de danse lors des prochaines réunions de l’Eurogroupe? Cela reste à voir.

Ancienne diplomate des Nations Unies, Kaag, 60 ans, qui a travaillé pour Royal Dutch Shell au début de sa carrière, joue clairement la carte européenne. Pour combattre la pandémie et les autres crises dans le futur, nous avons besoin d’une "force de frappe européenne", a-t-elle confié à Bloomberg. Certains pensent qu’elle pourrait devenir un jour Première ministre. D'aucuns l’appellent déjà la "Hillary Clinton" néerlandaise.

Sigrid Kaag a été ministre du Commerce extérieur et du Développement et aussi, par intérim, ministre des Affaires étrangères avant de démissionner à la suite de la gestion de l'évacuation des Néerlandais présents en Afghanistan. Parlant 6 langues, dont le français et l'arabe, elle est mariée avec un dentiste palestinien, qui a exercé des fonctions politiques en Palestine, ce qui lui a valu des critiques, notamment de la part du populiste Geert Wilders.