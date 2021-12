Van Breda et Realis, unis pour mieux cibler l'immobilier d'investissement

La Banque Van Breda offre désormais à ses clients, via sa filiale Immo Consult, la possibilité d'opter pour des biens immobiliers d'investissement passés à la loupe par l’expert indépendant Realis.

La Banque Van Breda et l’expert en biens immobiliers résidentiels d'investissement Realis vont renforcer le partenariat structurel scellé l’été dernier. L’objectif? Accompagner les Belges fortunés qui souhaitent investir dans l'immobilier neuf résidentiel; notamment ceux, de plus en plus nombreux, qui se tournent vers l'immobilier de placement combiné à un financement servant de levier.

Ce nouveau service répondant à une demande ciblée croissante sera assuré par Immo Consult, la nouvelle branche immobilière de la banque privée anversoise. Pour cibler l’offre, Van Breda fera appel à Realis, qui analyse chaque année des dizaines de nouveaux projets de construction répartis dans toute la Belgique et correspondant à diverses niches.

"Nous élargissons l'offre au maximum, par-delà les régions et les niches. Et nous n'optons pas pour des rendements spectaculaires mais sûrs." Peter Vanmaldeghem Realis

"Nous avons aujourd’hui un éventail de projets en portefeuille et nous tenons à notre indépendance sur le marché. Cela signifie que nous pouvons analyser de façon approfondie les projets des promoteurs les plus divers, de façon à obtenir une sélection objective de ce qui présente un bon rapport qualité-prix dans le cadre d'un investissement à long terme. Nous y arrivons en élargissant l'offre au maximum, par-delà les régions et les niches. Et nous n'optons pas pour des rendements spectaculaires, mais sûrs", précise Peter Vanmaldeghem, fondateur et CEO de Realis.

Mariage de raison

Après une période d’essai d'un peu plus d'un an, il était devenu évident pour les deux acteurs que le mieux était de conclure un partenariat structurel, même si Realis compte déjà par ailleurs une solide clientèle provenant de toutes les couches de la population et de toutes les professions. Connu pour son rôle de pionnier notamment dans l'immobilier pour étudiants et de soins de santé, l’entreprise peut se targuer d'une expérience de 23 ans dans l'immobilier d'investissement en tant que conseiller indépendant spécialisé en investissement immobilier.

Le groupe-cible privilégié par le partenariat sera les entrepreneurs et les professions libérales, auxquels il sera proposé une solution globale couplant services bancaires, placements financiers et solutions d'investissement immobilier tout compris. "Notre mission consistera à veiller à ce que les entrepreneurs et les professions libérales puissent se focaliser sur l'essentiel. Tout comme nous le faisons déjà avec Delen Private Bank pour d’autres produits, nous renforcerons nos conseil ciblant l'immobilier résidentiel neuf, grâce à l’expertise Realis. Il s'agit d'une décision mûrement réfléchie qui consiste à ne pas vouloir réinventer en interne ce qui existe déjà par ailleurs", explique Dirk Wouters, le président du comité directeur de la Banque Van Breda.

"Nous tendons ensuite ce miroir au client, en soulignant les opportunités, mais aussi les risques." Peter Vanheck Immo Consult

"Nous partons d’une vue d’ensemble du patrimoine du client, aussi bien professionnel que privé et analysons quelle proportion d'immobilier celui-ci comporte déjà. Nous tendons ensuite ce miroir au client, en soulignant les opportunités, mais aussi les risques. C'est en définitive au client qu'il appartient de faire le choix qui lui correspond au mieux", détaille Peter Vanheck (Immo Consult).