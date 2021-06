Voici ce que pourrait annoncer la "grande Fed" de ce soir

Ce sera la "Big Fed" ce mercredi soir. Parmi les réunions de la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale des États-Unis, on distingue traditionnellement "petite Fed" et "grande Fed": la première débouche sur une simple décision en matière de politique monétaire, tandis que la seconde comporte, en plus, l'annonce de nouvelles prévisions économiques. Dans le cas présent, une "grande Fed" est donc à l'agenda. Le communiqué du FOMC (Federal Open Market Committee), le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine, qui doit être publié à 20h, heure belge, sera donc scruté avec la plus grande attention parmi les investisseurs.