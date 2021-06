Volkswagen envisage de racheter le loueur de voitures Europcar

Les principaux indices actions en Europe ont largement repris de la hauteur ce jeudi. Les marchés sont tirés par des "données macroéconomiques solides en provenance des économies développées, suggérant une forte reprise en cours, combinées au soutien monétaire toujours en place en Europe et aux États-Unis", résume Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.

Le CAC 40 a progressé de 1,22%, le Dax allemand de 0,86% et le Footsie britannique de 0,51%. Au niveau sectoriel, la tendance européenne a été portée par le compartiment Voyage et Loisirs (+1,81%), les valeurs technologiques (+1,73%) et les matières premières (+1,31%).