Volvo Cars démarre en trombe à la Bourse de Stockholm

L'action Volvo Cars a entamé son histoire boursière avec un bond de plus de 10% à la Bourse de Stockholm dès les premiers échanges.

Un début réussi, puisque l'action Volvo Cars a grossi de plus de 10% dans les premiers échanges pour dépasser les 58 couronnes suédoises. Vers 14 heures, la hausse était encore plus franche et frôlait les 22%.