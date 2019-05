Cette semaine sur les marchés

Les marchés seront attentifs aux résultats du scrutin européen, qui s'est clôturé dimanche, et aux suites de l'annonce de la démission de Theresa May à la tête du gouvernement britannique.

L’intérêt des marchés pour la situation en Europe devrait grandir dans le sillage du scrutin européen, avec des évolutions politiques significatives à attendre dans certains pays, notamment en Grande-Bretagne , après l’annonce par Theresa May qu’elle démissionnera le 7 juin. Mais aussi en Italie , où la Ligue (extrême droite) a largement remporté le scrutin, et en France où le Rassemblement national de Marine Le Pen est arrivé devant la République en marche du président Macron.

La décision de Theresa May annoncée ce vendredi, de quitter son poste de Première ministre laisse penser que la situation restera compliquée sur le dossier du Brexit. Il se murmure déjà que son successeur adoptera sans doute une position plus dure sur le Brexit et pourrait faire de la perspective d’une sortie tumultueuse de la Grande-Bretagne de l’Union européenne une arme de négociation. C’est ce qu’estime l’agence de notation S & P.