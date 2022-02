Les investisseurs auront droit à une déferlante de résultats d'entreprises, principalement en France et aux Pays-Bas. À Bruxelles, Kinepolis et Sipef ouvrent leur compte. Le programme est plutôt maigre sur le plan macroéconomique avec comme principaux indicateurs les inscriptions au chômage aux Etats-Unis et l'indice d'activité "Philly Fed".