À suivre ce jeudi 19 août

Les sociétés cotées à Bruxelles, Kinepolis, Montea, Shurgard publient leurs résultats avant bourse. Ceci sans compter deux nouveaux résultats dans le secteur du commerce de détail aux USA avec les chiffres de Kohl's et Macy's. Du côté macro, les investisseurs auront droit à de nouvelles données sur l'emploi US et l'indice "Philly Fed".