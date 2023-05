À suivre ce jeudi 25 mai

L'agenda est jalonné de rendez-vous principalement macro-économiques, à l'instar de ces nouveaux indicateurs pour l'économie allemande: le PIB du premier trimestre et l'indice GfK du moral des consommateurs. Aux États-Unis, la deuxième estimation du PIB au premier trimestre et des chiffres de l'emploi sont attendus. Ascencio, Costco et Generali parmi les résultats du jour.