À suivre ce jeudi 26 août

La journée démarre avec les résultats de Banimmo, Tessenderlo, Picanol et Bouygues avant de monter en puissance avec des données sur le PIB et l'emploi aux États-Unis ou encore le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE. Mais l'élément le plus saillant à l'agenda n'est autre que le début du très attendu symposium de Jackson Hole.