À suivre ce mardi 25 mai

Le premier grand rendez-vous statistique de cette semaine aura lieu ce mardi, avec la publication de l'indice Ifo de la confiance des entrepreneurs allemands. Autre indice de confiance: la sortie du baromètre de la BNB. Côté entreprises, VGP cote ex-dividende. On notera aussi l'assemblée générale chez Recticel et chez Miko et les résultats trimestriels de Stellantis.