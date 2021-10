À suivre la semaine prochaine sur les marchés

Frank Vranken, responsable de la stratégie chez Edmond de Rothschild Europe, a souligné que l'écart de rendement entre les taux américain et allemand à deux ans s'est creusé à 110 points de base. "Cet écart a doublé depuis 2020, et il reflète les différentes directions des politiques monétaires" en Europe et aux États-Unis, a-t-il indiqué.