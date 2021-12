La semaine prochaine

Après une semaine marquée par une multitude de décisions de banques centrales dans le monde, les marchés vont entrer dans une période plus calme. Les deux prochaines semaines s'annoncent beaucoup moins chargées en statistiques économiques et événements du côté des entreprises et des institutions bancaires. Seuls les chiffres révisés des PIB américain et britannique au troisième trimestre seront attendus mercredi prochain.