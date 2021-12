Les marchés d'actions devraient sortir de leur torpeur hivernale la semaine prochaine, après deux semaines de faibles volumes de transactions dus aux festivités de fin d'année. Les premières séances de 2022 seront marquées par la publication de nombreux indicateurs économiques, dont les PMI manufacturier et des services en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Chine et pour la zone euro en décembre. Aux États-Unis, les indicateurs ISM manufacturier et des services sont également attendus.