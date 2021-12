Actions belges en 2022: les coqueluches et les mal-aimées

En se basant sur les recommandations d'analystes belges et étrangers voici cinq actions belges du Bel 20 qui ont le vent en poupe pour 2022 et cinq autres qui risquent de ramer.

Plusieurs brokers dont KBC Securities et Kepler Cheuvreux ont mis en avant les actions pour lesquelles ils estiment que l’année 2022 sera synonyme de croissance. Nous avons également publié récemment une enquête menée auprès des analystes belges sur leurs actions favorites pour le nouveau millésime. Trois noms en sont sortis: CFE, AB InBev et AvH .

Et voici une nouvelle approche pour tenter de cerner quelles valeurs du Bel 20 pourraient se démarquer au cours des douze prochains mois. En nous basant sur les informations compilées par Bloomberg qui recensent aussi bien les avis des analystes belges que ceux de leurs pairs étrangers, nous avons rassemblé celles qui accumulaient les plus de conseils d’achat. Et celles, aussi, qui sont les plus délaissées et qui comptent le plus de recommandations à la vente.