Barco et Ekopak dans les petits papiers de Berenberg

Barco fait partie des mid-caps européennes favorites de Berenberg, qui voit, par ailleurs, en Ekopak une "perle cachée" parmi les plus petites capitalisations.

En raison de la hausse des prix des composants, de l’augmentation des tarifs du transport et de celle des coûts logistiques, le spécialiste de la technologie de l’image prévenait que son ebitda pour l’ensemble de l’année allait se situer entre 56 et 60 millions d’euros, là où le consensus du marché anticipait un chiffre de 67,7 millions. Comme il se doit, en de telles circonstances, l’action avait été torpillée chutant de 9% sur la séance et ramenant son bilan boursier annuel à un gain de 7,5%.