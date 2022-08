Deme relève (un peu) ses prévisions après un semestre (un peu) décevant

On ne peut pas dire que les résultats semestriels d e Deme dévoilés ce lundi matin ont été plébiscités en bourse. Dans un marché globalement en baisse, l’action était en queue de peloton en début de séance avec un recul de 3,2%.

Le groupe, qui a entamé depuis peu une vie en solo sur Euronext Bruxelles après sa séparation d’avec CFE , a pourtant affiché un début d’année plutôt solide avec un chiffre d’affaires en hausse de 22%, un ebitda en légère progression et un résultat net affichant un gain de 13% à 35 millions d’euros.

Le dragage à la peine

Ce qui a, peut-être, déçu le marché, c'est la différence de performance entre les deux principales divisions du groupe. Les activités d’éoliennes au large ont vu leur ebitda plus que doubler à 100,3 millions d’euros tandis que celles axées sur le dragage ont vu, au contraire, ce même ebitda passer de 158,8 millions à 94,6 millions. Selon Deme, ce dernier est actuellement affecté par un nombre exceptionnellement élevé d'amarrages et de révisions de navires, par l’inflation ainsi que par l'attitude plus prudente de certains clients.