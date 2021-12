Les actions préférées de Kepler Cheuvreux pour 2022

Au début du mois, nous dévoilions ici la liste des 20 actions préférées de KBC Securities pour 2022 . Cette liste dynamique, c’est-à-dire mise à jour en cours d’année, comportait onze grosses capitalisations et neuf plus modestes.

Potentiel de hausse de 32%

"La solide performance de notre top pick list Benelux s’est poursuivie en 2021, constate le broker, avec une progression de 23% depuis le début de l’année et un alpha de 2,6% (l'alpha calcule la performance par rapport à un indice, NDLR). En cours d’année, nous sommes devenus graduellement plus défensifs."

Kepler se félicite du bilan de sa sélection avec une surperformance par rapport aux indices AEX et Bel 20, et cela, huit années d'affilée.

En 2021, les stars parmi ses favorites furent CM.Com, ING, Arcadis, OCI et Deceuninck , tandis qu’ AB InBev, JDE Peets, Ahold Delhaize (sortie en juillet) et Fugro ont été les plus décevantes.

Les cinq valeurs néerlandaises sont ABN Amro (objectif de cours de 17,3 euros et potentiel de hausse de 37%), Accell (53 euros; 48%), Arcadis (48 euros; 18%), JDE Peet’s (38 euros; 48%) et OCI (31 euros; 33%).

Trois valeurs belges

->AB InBev (77 euros; 51%) . Kepler relève que la récente percée du groupe brassicole dans la technologie B2B est impressionnante et crée de plus en plus un avantage concurrentiel. "Nous prévoyons une nouvelle amélioration des bénéfices en 2022, les flux de trésorerie étant utilisés pour réduire la dette et donc améliorer les ratios d’endettement".