Les deux catalyseurs à venir pour l’action Telenet

Il y a un mois, Telenet perdait son plus grand fan en la personne de Deutsche Bank. Face à l’incertitude concernant l’alliance avec Fluvius dans le déploiement de la fibre optique et plus particulièrement en matière d’investissement, le broker avait sorti la valeur de sa liste d’achat et sabré dans son objectif de cours passant de 55 euros (le plus élevé) à 42 euros.