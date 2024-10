L'action Tesla carbure, dopée par l'automobile et ses projets de conduite autonome

Tesla a dévoilé un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes et s'est montré très ambitieux concernant l'avenir. Son patron, Elon Musk, a aussi donné davantage de détails sur son robotaxi et ses ambitions de conduite autonome. L'action s'envole à Wall Street.

Se dirige-t-on vers un rebond durable pour Tesla ? Après la publication de ses résultats pour le troisième trimestre, mercredi soir, l'espoir est en tout cas permis.

Alors que l'action a été mise à mal tout au long de l'année par le ralentissement du marché des véhicules électriques et que son récent événement robotaxi a déçu les observateurs, voici que le constructeur américain nous sort un solide bulletin trimestriel de son chapeau. Mieux encore, il se montre très ambitieux en ce qui concerne la suite et a donné plus de détails sur ses projets de conduite autonome, dont son très attendu robotaxi.

"Les investisseurs qui voulaient quelque chose aujourd'hui ont obtenu un bénéfice et des prévisions de croissance des livraisons supérieurs aux prévisions", souligne ainsi Gene Munster, de chez Deepwater Asset Management, pour qui les traders à long terme ont aussi été gâtés.

De quoi doper l'action, qui s'envolait de plus de 16% dans les premiers échanges à Wall Street. Cette hausse gonfle la capitalisation boursière du groupe de plus de 100 milliards de dollars.

L'auto roule des mécaniques

Mais commençons, tout d'abord, par ses résultats du troisième trimestre. Si son chiffre d'affaires a un peu déçu les attentes, son bénéfice net et sa marge brute ont largement dépassé les anticipations du marché. Une solide performance qui s'explique par les ventes du Cybertruck, qui a été rentable pour la première fois de son histoire, par l'activité de stockage d'énergie de la société et par une hausse des "crédits réglementaires" que les autres constructeurs automobiles paient pour se conformer aux règles en matière d'émissions carbone.

De manière plus importante encore, ces résultats laissent espérer un rebond de la demande pour les véhicules électriques. Pour Adam Jonas de Morgan Stanley, Tesla vient ainsi de dévoiler l'un des bulletins les plus solides de ces dernières années, ce qui "pourrait marquer un plus bas dans les attentes de bénéfices pour l'automobile".

Pour rappel, à l'instar du reste du secteur, le champion américain a été durement touché par le ralentissement mondial de la demande pour les véhicules électriques. Il s'est donc vu contraint de réduire ses prix en sacrifiant ses marges, alors que, dans le même temps, la compétition s'accélérait avec l'émergence de rivaux chinois et le virage électrique enclenché par les constructeurs traditionnels.

"Les ventes du Cybertruck de Tesla, l'augmentation de la marge de l'activité de stockage d'énergie et la clarté accrue sur un modèle plus abordable pourraient générer des bénéfices supplémentaires en 2025." Bloomberg Intelligence

Les livraisons s'accélèrent

Or, si certains redoutaient que Tesla abaisse son objectif de livraison annuel, le constructeur a, au contraire, affirmé qu'il livrerait davantage de véhicules électriques cette année qu'en 2023. Une déclaration qui implique un quatrième trimestre record.

Un optimisme encore exacerbé par les déclarations du CEO du groupe, Elon Musk. Pour 2025, le milliardaire s'attend à ce que sa société enregistre une croissance de ses livraisons de 20 à 30%. Une progression alimentée par la mise sur le marché de modèles plus abordables dès l'année prochaine, même si le patron a calmé certains investisseurs qui voulaient que Tesla lance un véhicule électrique pour concurrencer les voitures grand public, comme la Toyota Corolla.

"Il n'est pas nécessaire d'attendre le robotaxi pour bénéficier d'une autonomie totale. Nous prévoyons d'y parvenir avec notre gamme de véhicules actuelle" Elon Musk CEO de Tesla

Autonomie généralisée

Mais l'enthousiasme entourant ses véhicules électriques ne suffit probablement pas, à lui seul, à justifier l'envolée boursière du constructeur. Une énorme partie de la valorisation de Tesla est, en effet, liée à ses projets de conduite autonome et d'intelligence artificielle.

Or, à ce niveau aussi, le groupe a séduit les investisseurs. Pour rappel, les analystes avaient fustigé le manque de détails lors de son événement robotaxi, le 10 octobre dernier. Elon Musk a donc profité de la conférence téléphonique en marge des résultats pour distiller quelques informations supplémentaires.

Tesla veut, par exemple, lancer officiellement son système de "ride-hailing" au Texas et en Californie, dès l'année prochaine. De quoi faire chuter les actions Uber et Lyft dans les premiers échanges, même si le champion américain doit encore recevoir les autorisations nécessaires. "Vous pouvez demander un trajet et il vous emmènera n'importe où dans la Bay Area", a expliqué Elon Musk.