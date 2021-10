Floridienne, le holding qui mise sur les escargots, les bourdons et les batteries

Le "seul souci" de Gaëtan Waucquez en tant que CEO de Floridienne, c’est "de trouver de l’argent pour les bons projets". De l’argent qui sert aujourd’hui à élever des escargots, produire des sauces, utiliser des bourdons pollinisateurs ou recycler des batteries de voitures.

"Lorsque j’étais jeune et que je faisais mes études universitaires, je rêvais de devenir CEO et actionnaire d’une entreprise belge, dans un environnement serein, sans agressivité, dans un secteur d’avenir. Floridienne combine toutes ces caractéristiques. Mon rêve aujourd’hui? Rester actionnaire jusqu’à la fin de mes jours."

Gaëtan Waucquez, patron et actionnaire de référence du holding belge coté Floridienne, nous confie ce rêve avec un large sourire, et il est clair qu’il pense ce qu’il dit. "Je m’amuse comme un fou", confie-t-il. "Le cours de l’action? Je ne le regarde jamais. Mon seul souci est de trouver de l’argent pour les bons projets. Le reste, je m’en fous."

+97% Le cours du holding Floridienne en bourse a quasi doublé depuis le début de l'année.

Lorsque nous lui demandons comment il réussit à gérer un holding qui compte 46 filiales, 29 sites de production dans 27 pays et dans trois domaines d’activités totalement différents – Life Sciences, Chemicals et Gourmet Food – il devient intarissable. Il ne cesse de parler pendant une heure et demie. Avec passion. Il n’évoquera pas le rapport financier semestriel qu’il nous a remis.

"Chaque division est dirigée par un excellent CEO", répond-il. "Je n’ai pas à intervenir. Je dois chercher les bonnes personnes, identifier les bons projets, trouver de bons moyens pour les financer et à défaut, trouver de bons partenaires. C’est un 'full-time job', car je dirige personnellement la division Chemicals."

De la chimie à l'environnement

Peu de monde connaît Floridienne. Aujourd’hui, le holding coté est pourtant – même si ce ne fut pas toujours le cas – actif dans des niches "hype" et "cool", dans les technologies propres et dans l’environnement. Des domaines plus actuels que jamais. Si Floridienne était une entreprise américaine, elle serait certainement considérée comme une licorne pleine de promesses.

"Je ne comprends pas pourquoi le cours a bondi de la sorte, même si je reconnais que nous nous portons bien." Gaëtan Waucquez CEO de Floridienne

Les investisseurs commencent à apprécier de plus en plus le basculement de l’entreprise du statut de société chimique (polluante) à celui de groupe innovant actif dans les technologies environnementales. Cette année, le cours de l’action a presque doublé et l’entreprise fait partie des champions de la Bourse de Bruxelles.

Waucquez reste zen. Il n’est pas intéressé par le battage médiatique, et encore moins par le statut de multinationale ou les grands investisseurs internationaux. "Nous voulons rester belges. Je ne comprends pas pourquoi le cours a bondi de la sorte, même si je reconnais que nous nous portons bien."

Une histoire qui remonte à 1898

Floridienne est une des premières sociétés cotées en Belgique. Elle a été créée en 1898 par quelques entrepreneurs partis en Floride à la fin du XIXe siècle – d’où son nom – à la recherche de phosphates comme engrais pour l’agriculture. Ils les ont ramenés à Gand en bateau et distribués dans toute l’Europe. Ce fut un grand succès. En 1902, l’entreprise a fait son entrée en bourse.

Après le négoce des phosphates, le groupe s’est lancé dans le traitement des métaux (zinc, cadmium, plomb) pour stabiliser le plastique. Dans les années 1990, lorsque la chimie a commencé à se diversifier dans les produits pharmaceutiques, Floridienne ne disposait pas de suffisamment de capitaux pour suivre cette tendance et s’est orientée vers l’élevage d’escargots, une passion de l’ancien CEO et actionnaire majoritaire Jean-Marie Delwart. Il a acheté plusieurs "escargotiers" français et a créé la division Gourmet Food.

Aujourd’hui, elle possède plusieurs usines en France et en Europe de l’Est qui vendent des escargots de vigne préparés, à hauteur de 400 millions d’euros par an, des coquilles Saint-Jacques surgelées, des moules farcies, des zakouski et de la pâte feuilletée. En Belgique et en France, le groupe possède des usines spécialisées dans les préparations à base de poisson fumé. En France, le groupe est le numéro un du segment des rollmops. Floridienne produit également des sauces, des confitures et des pâtes à tartiner pour la grande distribution internationale.

400 millions d'euros Le montant annuel des ventes d'escargots de vigne préparés provenant des usines de Floridienne.

"Les Belges sont réputés pour leurs sauces dans le monde entier", explique Waucquez. "Ils réussissent très bien dans ce secteur. Les sauces suivent les frites. Elles sont un de nos fers de lance." Ce qualificatif ne s’applique plus aux activités de traitement du saumon. L’usine de saumon de Fleurus a été vendue.

"Le saumon est devenu un produit de piètre qualité. On y injecte de l’eau de mer. Les gens ne savent plus ce qu’est un bon saumon. Le marché pour notre saumon haut de gamme était trop limité." En mai, Waucquez a également vendu ses activités dans la vanille à Madagascar et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Usine de recyclage des batteries automobiles

La division chimique souhaite également se spécialiser. En 2014, la dernière usine de zinc, de cadmium et de plomb, située à Ath, a été vendue. L’an dernier, la société allemande IKA, qui fournit des additifs à l’industrie du PVC, a subi le même sort. "Pour l’instant, nous cherchons à vendre la société turque Kimflor qui construit des stabilisateurs en PVC. Elle est rentable mais ne correspond plus à notre stratégie."

La seule activité restante issue des "racines chimiques" du groupe est la société française SNAM, leader dans le recyclage de batteries en nickel et lithium-ion des voitures, trains et avions. SNAM possède deux usines en France et collabore avec la plupart des constructeurs automobiles européens pour la collecte et le recyclage de batteries des voitures hybrides et électriques.

"C’est un petit bijou avec un potentiel énorme. Nous avons de grands projets pour SNAM", confie Waucquez. "D’ici 2030, sur la base des hypothèses les plus pessimistes, 30% du parc automobile devrait être électrique. La demande de batteries est donc énorme. Nos prévisions de croissance atteignent 100% par an. Mais tous les grands constructeurs automobiles devront aussi chercher des solutions pour recycler ces batteries. Il y a très peu de centres de recyclage en Europe. Nous recevons des flux croissants de batteries usagées. Avec SNAM, nous avons développé des diagnostics et des logiciels pour traiter les batteries en fin de cycle et les reconditionner. À la fois pour le secteur automobile et pour le stockage d’énergie issue de sources renouvelables. En règle générale, seul un faible pourcentage de ces batteries sont réellement en fin de vie et la plupart peuvent encore être utilisées pendant des années pour le stockage stationnaire d’énergie."

"D’ici 2030, sur la base des hypothèses les plus pessimistes, 30% du parc automobile devrait être électrique. La demande de batteries est donc énorme. Nos prévisions de croissance atteignent 100% par an." Gaëtan Waucquez CEO de Floridienne

SNAM, en collaboration avec EDF, a deux projets pilotes en cours pour ses batteries reconditionnées sur des parkings de magasins en France. "Nous avons installé des batteries reconditionnées en série dans un conteneur pour stocker l’énergie produite par les panneaux solaires installés sur le toit du magasin. Ce conteneur fournit de l’électricité gratuite aux clients. Pendant la nuit, le parking est accessible moyennant paiement. Tout le monde est content. Grâce à ce système, les batteries ne sont pas envoyées à la casse après sept ans, mais seulement après 12 ou 14 ans. Cela fait une grande différence pour l’environnement."

Subsides et partenariat

Waucquez travaille déjà depuis deux ans à ce projet. La prochaine étape comprend la construction d’une toute nouvelle usine qui collectera, triera et reconditionnera les batteries. "Nous n’avons pas encore décidé du site qui accueillera cette usine", poursuit Waucquez. "La Belgique, la France et l’Allemagne sont intéressées. Beaucoup dépendra des subsides publics. Ce sera probablement quelque part le long de la frontière franco-allemande, en Lorraine, au cœur de la région la plus riche d’Europe occidentale. C’est là que la plupart des batteries pourront être récupérées."

Waucquez compte également sur une aide massive de l’Europe qui a déclaré à de nombreuses reprises qu’elle était prête à mettre la main au portefeuille pour donner un nouveau souffle à l’industrie des batteries en Europe. Le groupe a besoin d’argent pour financer la construction de la nouvelle usine. Des dizaines de millions d’euros que Floridienne ne possède pas.

"Pour la première phase, nous avons trouvé un partenaire allemand qui possède une expertise et connaît bien le secteur automobile. Il investira 10 millions d'euros et prendra une participation minoritaire dans la SNAM qui est évaluée à 40 millions d'euros". Après la transaction – qui doit être achevée avant la fin du mois d'octobre - Floridienne détiendra toujours 57,6% de SNAM.

3,5 milliards de dollars La valorisation estimée de la filiale SNAM, spécialisée dans le recyclage des batteries.

"Plusieurs usines seront nécessaires. Les plans sont prêts pour faire coter SNAM en bourse. D’ici deux à quatre ans. Du moins c’est le timing visé par notre partenaire allemand. À ce moment-là, nous deviendrons actionnaires minoritaires. Un holding ne peut pas être un frein à la croissance de ses participations. Sinon, il n’est pas à sa place."

Dans la première phase, Waucquez ne s’attend pas à une concurrence immédiate de la part de grands groupes de recyclage comme Umicore. "Ils se disent intéressés, mais ils préfèrent attendre que le marché soit mature et être assurés d’engranger d’importants profits. Les seules entreprises à s’y intéresser réellement sont des scale-ups comme la société américaine Redwood Materials, créée par le cofondateur de Tesla, Jeffrey Straubel." Cet été, l’entreprise a levé 700 millions de dollars et est aujourd’hui évaluée à plus de 3,5 milliards de dollars.

Bourdons et autres insectes

Le deuxième "joyau de la couronne" de Floridienne est Biobest, la figure de proue de la troisième division du groupe: Life Sciences. L’entreprise de Westerloo a été créée en 1982 par le vétérinaire passionné de bourdons Roland De Jonghe, qui utilisait ces insectes pour polliniser naturellement des plants de tomates. Son procédé – ses bourdons voyagent partout dans le monde – a fait mouche et Floridienne a pris le contrôle total de l’entreprise en 2012.

Aujourd’hui, l’entreprise campinoise compte 12 usines, 30 filiales, 1.700 collaborateurs et distribue ses "produits" dans plus de 60 pays, pour un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros en 2021, dont 20% proviennent encore des bourdons. Le solde est généré par ce que Waucquez appelle "biocontrôle" ou "integrated pest management", à savoir la lutte contre les insectes nuisibles par des insectes inoffensifs pour les cultures. Biobest est aujourd’hui le numéro deux mondial – après la société néerlandaise Koppert – dans la lutte contre les parasites des cultures à l’aide d’insectes inoffensifs et autres organismes tels que les moisissures ou les bactéries. Un exemple bien connu est l’éradication des pucerons par les coccinelles.

"En plus des insectes, nous investissons également dans l’intelligence artificielle. Cela nous permet d’effectuer le contrôle biologique des cultures de manière plus précise et avec moins de présence dans les serres." Gaëtan Waucquez CEO de Floridienne

Waucquez: "Chaque année, Biobest affiche une croissance organique de 15% et une croissance externe (via des acquisitions, NDLR) de 10%. Cela signifie que nous doublons notre taille tous les trois ans. À Westerloo, 35 chercheurs se consacrent entièrement au développement de nouvelles solutions. Nous élevons aujourd’hui près de 70 types d’insectes différents et huit différents types de bourdons."

À la fin de l’an dernier, Biobest a racheté pour 42 millions d’euros son concurrent américain Beneficial Insectary, ce qui représente la plus grande acquisition de l’histoire du groupe. L’entreprise élève des acariens et des insectes qui éliminent entre autres les araignées, les pucerons et les thrips. Cette année, Biobest a racheté la firme australienne Manchil Altman, leader du marché de la protection des cultures en serre. Biobest a également pris des participations dans la société canadienne Ecoation (développeur d’IA dans l’agriculture en serres) et dans la start-up de robotique israélienne Arugga AI Farming, qui développe des robots pour la pollinisation des plants de tomates."

"C’est impressionnant", reconnaît Waucquez. "Les robots se déplacent dans les serres entre les rangées de plants de tomates et soufflent sur les fleurs sans les toucher. En plus des insectes, nous investissons également dans l’intelligence artificielle. Cela nous permet d’effectuer le contrôle biologique des cultures de manière plus précise et avec moins de présence dans les serres. Nous voulons devenir un 'one stop shop' dans le contrôle biologique, en collaboration directe avec les agriculteurs."

"L’environnement et la santé prennent de plus en plus d’importance dans le secteur agricole. Bientôt, plus personne ne voudra offrir des fleurs à une personne hospitalisée sachant qu’elles ont été traitées à l’aide de pesticides." Gaetan Waucquez CEO de Floridienne

Biobest mène actuellement des négociations exclusives en vue de l'acquisition d'un "acteur majeur du secteur" dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros. Waucquez: "Nous espérons finaliser l'accord au début de 2022."

Si l’on en croit Waucquez, le marché est gigantesque. "L’environnement et la santé prennent de plus en plus d’importance dans le secteur agricole. Bientôt, plus personne ne voudra offrir des fleurs à une personne hospitalisée sachant qu’elles ont été traitées à l’aide de pesticides. Les viticulteurs cherchent également des moyens de cultiver du raisin biologique, sans pesticides, ce qui n’est pas facile."

Contrairement à SNAM, les investissements dans le secteur biologique sont gérables. Waucquez: "Biobest est moins gourmande en capital et aussi plus mature. Nous pouvons financer sa croissance via des crédits bancaires." Un split-off ou l’introduction en bourse de la filiale n’est pas à l’ordre du jour. Waucquez rit: "Nous ne pouvons pas tout scinder. Nous sommes d’ailleurs déjà cotés en bourse."

Enzymes

Waucquez attend aussi beaucoup de son autre filiale de la division Life Sciences, Enzybel, qui produit des enzymes végétales et animales pouvant être utilisées comme alternatives aux molécules chimiques synthétiques. En Inde, une usine est en cours de construction pour la production de papaïne, une enzyme extraite de la papaye. Cette enzyme est entre autres utilisée pour clarifier les boissons, pour désinfecter les plaies, éliminer les cellules mortes de la peau, traiter les piqûres d’insectes et nettoyer les lentilles de contact. "Aux États-Unis, la papaïne est beaucoup utilisée dans les sauces pour BBQ pour rendre la viande plus tendre et plus savoureuse", explique Waucquez.

Enzybel s’est également associée avec un producteur d’ananas indonésien pour la production de bromélaïne, une enzyme comparable à la papaïne. "Nous cultivons des ananas sur un terrain de 20.000 ha. Nous extrayons la bromélaïne des racines. Cette enzyme facilite notamment la digestion d’aliments comme le soja. Elle est également utilisée comme anti-inflammatoire et comme antalgique." Enzybel mène aussi des recherches sur les différentes applications de la pancréatine, une enzyme extraite du pancréas de porc et qui est utilisée dans des médicaments destinés aux personnes souffrant de problèmes pancréatiques.

"Nous avons nommé un nouveau CEO pour toutes ces activités. Une personne qui travaillait pour Greenyard. Sa mission consiste à faire d’Enzybel un nouveau Biobest. Du moins je l’espère!", ajoute Waucquez en riant.

"Nous sommes actifs aussi bien dans la réduction que dans le renforcement des odeurs." Gaëtan Waucquez CEO de Floridienne

Floridienne est aussi actionnaire de Chemcom (42%), une référence mondiale dans la biologie moléculaire et cellulaire de l’odorat humain. Elle a été créée en 2000 par l’ancien actionnaire majoritaire et CEO de Floridienne, Jean-Marie Delwart, toujours coactionnaire. Chemcom a développé un nez humain artificiel en clonant et en cartographiant tous les récepteurs olfactifs. Cela permet de comprendre comment nous percevons et reconnaissons les odeurs. Les applications se situent dans l’industrie de la parfumerie et de l’alimentation. "Nous sommes actifs aussi bien dans la réduction que dans le renforcement des odeurs", explique Waucquez. "Mais vu qu’il est très difficile de valoriser cette technique, nous sommes à la recherche de nouvelles applications. La peau contient de nombreux capteurs comparables à notre nez. Nous avons découvert un produit qui fait bronzer la peau de manière naturelle tout en la protégeant contre le soleil. Les crèmes actuelles ne brunissent que les cellules mortes de la peau et le bronzage disparaît donc rapidement. Nous cherchons un partenaire dans l’industrie cosmétique."

Lutte de pouvoir

En 2008, Waucquez et Delwart se sont engagés dans une lutte de pouvoir interne concernant l’avenir de Floridienne. Le CEO Delwart souhaitait scinder l’entreprise avec le raider français Joël Picard. Waucquez – alors CFO – et feu Philippe Bodson – ancien président – souhaitaient conserver le groupe dans sa forme actuelle. Le "clan" Waucquez a remporté la bataille et sa famille a réussi, avec l’aide de l’actionnaire familial d’AB InBev, Philippe de Spoelberch, à réaliser un MBO (Management Buy Out ou rachat de l’entreprise par les cadres, NDLR).

Waucquez compte-t-il rester encore longtemps à la tête de Floridienne? "Les entrepreneurs doivent éviter de 'casser leur bébé'. Je veux absolument l’éviter. Mais je souhaite rester le plus longtemps possible. Je m’amuse beaucoup. Cette entreprise est un rêve. Les gens et le métier sont sympas. Je connais tout le monde, je travaille à l’international et je voyage beaucoup. J’ai du bol, quoi! Si on m’avait dit quand j’avais 25 ans que les choses se passeraient comme ça, j’aurais signé immédiatement. Mais cela ne signifie pas pour autant que je resterai jusqu’à 80 ans. Mes enfants mènent leur propre vie, mais peut-être auront-ils un jour envie de me succéder? Je n’en sais rien. Mes deux fils sont consultants. Ma fille souffre d’un handicap mental. Elle vit sa vie – une autre vie – mais elle est heureuse. Nous verrons bien."

Floridienne Chiffre d’affaires: 374 millions d’euros Trois grandes divisions: Gourmet Food (167 millions d’euros de chiffre d’affaires), Life Sciences (151 millions d’euros) et Chimie (56 millions d’euros). Ebitda: 38 millions d’euros Bénéfice net: 8,4 millions d’euros 2.500 employés dont 1.700 chez Biobest Actionnaires: Famille Waucquez (50,1%), Philippe de Spoelberch (21,7%), gouvernement wallon (8,4%), flottant (27,6%). La famille de Spoelberch détient également 28% de SNAM.