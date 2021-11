Gert De Mesure: "L’immobilier coté doit se préparer à un ralentissement de sa croissance"

Après la Suède, la Belgique est le pays où les sociétés immobilières cotées ont affiché les meilleurs résultats au cours des cinq dernières années. Mais les choses devraient changer, car cette belle croissance pourrait ralentir, prévient Gert De Mesure dans un nouveau livre.

La célèbre brique dans le ventre des Belges n’est pas que l’apanage des ménages, mais aussi de la bourse belge. À Bruxelles, pas moins de 17 Sociétés immobilières réglementées (SIR) et cinq promoteurs immobiliers sont cotés sur Euronext, ce qui représente près de 20% du total des actions du marché primaire. Un record en Europe. Et les investisseurs qui détiennent ces actions en portefeuille n’ont aucune raison de se plaindre : ces cinq dernières années, les SIR ont généré un rendement moyen de 13,3% par an. Seul l’immobilier suédois a fait mieux.

Qu'est-ce qu'une SIR? Une Société immobilière réglementée ne paie pas d’impôts , mais doit en échange répondre à certaines conditions.

, mais doit en échange répondre à certaines conditions. Une SIR doit distribuer au moins 80% de ses bénéfices courants sous forme de dividende.

sous forme de dividende. Un bâtiment ou un locataire ne peut à lui seul représenter plus de 20% du portefeuille .

ne peut à lui seul représenter plus de . La valeur des bâtiments doit être réévaluée tous les trois mois .

. Le taux d’endettement ne peut dépasser 65% de la valeur du portefeuille.

Mais le passé est-il une bonne indication pour le futur ? Si l’on en croit l’analyste indépendant Gert De Mesure – qui vient de publier le livre "GVV’s van A tot Z" ("Les SIR de A à Z", actuellement disponible en néerlandais uniquement, ndlr) – les investisseurs qui font le choix de l’immobilier coté doivent se montrer prudents. Il est plus que jamais indispensable de se diversifier et de chercher les meilleures opportunités.

Comment peut-on expliquer que les actions immobilières belges affichent d’aussi bonnes performances ?

Cela s’explique surtout par les excellents résultats des grands groupes qui ont rejoint, pour toutes sortes de raisons, le club des leaders européens. WDP est devenu la référence dans l’immobilier logistique, Aedifica détient la palme dans l’immobilier de soins et Xior dans les logements pour étudiants. Les petites SIR, en particulier celles qui sont actives dans l’immobilier commercial et affichent de moins bons résultats, ont eu moins d’impact.

La première raison se situe au niveau du financement. Après la crise financière de 2008, les SIR belges ont eu plus facilement accès aux crédits bancaires qu’ailleurs en Europe. Grâce à l’intervention des pouvoirs publics, le secteur bancaire belge a continué à jouer son rôle de fournisseur de crédits. La bourse a également joué un rôle important, car les Belges aiment l’immobilier et participent volontiers aux augmentations de capital. Nos sociétés immobilières ont donc pu s’étendre à l’étranger. Entre-temps, certains acteurs sont devenus tellement importants et jouissent d’une telle réputation que les investisseurs institutionnels se bousculent également au portillon pour leur accorder des crédits. La taille apporte automatiquement des avantages. Si quelqu’un souhaite vendre un bien ou un terrain, il appellera d’abord les acteurs les plus grands et les plus connus. Ces derniers sont donc privilégiés. Je remarque souvent que les bâtiments ou les terrains qui sont achetés par des acteurs plus petits et moins connus sont ceux qui ont été boudés par les grands parce qu’ils étaient moins intéressants.

"Après la crise financière de 2008, les SIR belges ont eu plus facilement accès aux crédits bancaires qu’ailleurs en Europe." Gert De Mesure Analyste indépendant

Par ailleurs, je tire mon chapeau aux équipes de management. La Belgique jouit d’une grande expertise en immobilier. La plupart des entreprises appliquent clairement une stratégie à long terme avec beaucoup de professionnalisme. Et cela ne vaut pas uniquement pour les leaders. Les petites SIR comme QRF ou Home Invest ont beaucoup amélioré leurs équipes de gestion.

Selon vous, cette croissance va-t-elle se poursuivre ?

Pour le savoir, il faut examiner les moteurs de croissance qui sont à la base des résultats des SIR. J’en ai identifié six. Le premier est la hausse des loyers. Vu qu’ils sont indexés, les loyers augmentent en moyenne de 1,5 à 2% par an. Cela devrait durer, même si certains segments comme les magasins des centres-villes vivent une situation difficile. Les bailleurs peuvent également augmenter leurs revenus locatifs en améliorant le taux d’occupation. Dans ce cas, les acteurs dont les bâtiments sont entièrement loués, comme Care Property ou Montea , doivent se contenter du statu quo.

Le deuxième moteur est l’augmentation de la marge. Plus vous êtes grand, plus il est facile d’amortir vos frais fixes et plus les marges sont élevées. Par ailleurs, il existe d’autres possibilités d’augmenter ces marges, par exemple en installant des panneaux solaires. Les résultats varient beaucoup d’un acteur à l’autre. Par exemple, le spécialiste en logistique Montea affiche une marge d’exploitation de 97%, contre 72% pour le bailleur de magasins de détail QRF.

Gert De Mesure Analyste indépendant, spécialisé dans l’immobilier et les petites capitalisations (small caps). Est également analyste attitré de la Federatie van Beleggers (FVB ou Fédération flamande des investisseurs) et membre du comité d’investissement de Keytrade Banque. Auparavant, il était responsable des stratégies d’actions chez Delta Lloyd Securities et a également travaillé pour la Générale de Banque, Fuji Bank et Banque Delen.

Le troisième élément se situe au niveau des coûts financiers. Avec la baisse des taux, ces coûts ont régulièrement baissé. Cette situation ne devrait plus durer très longtemps. Au cours du premier semestre, trois SIR ont déjà vu leur charge d’intérêt augmenter.

En quatrième position, on trouve le levier d’endettement. Plus il est élevé, plus l’entreprise peut se développer. Ce levier est lié au cinquième moteur de croissance : la revalorisation du portefeuille immobilier. Les SIR doivent faire réévaluer leurs biens tous les trois mois. Si leur valeur augmente, le taux d’endettement se réduit automatiquement, ce qui permet d’emprunter davantage et d’accélérer la croissance. WDP en a beaucoup profité. En cinq ans, la valeur de ses entrepôts est passée de 1,1 milliard d’euros à 5,2 milliards. Chez WDP, mais aussi chez Montea, le taux d’endettement est donc inférieur à 40% (la loi a fixé le taux d’endettement maximum à 65%, ndlr). Cela réduit le risque de voir l’entreprise augmenter rapidement son capital. Auparavant, les entreprises attendaient d’atteindre un taux d’endettement de 55 à 60% avant de lever des capitaux. Par contre, la valeur des biens d’un acteur comme QRF, spécialisé dans l’immobilier commercial, a baissé, ce qui a fait automatiquement augmenter son taux d’endettement.

Enfin, la mise en réserve des bénéfices joue également un rôle. Selon la loi, une SIR doit distribuer au moins 80% de ses bénéfices courants sous forme de dividende. Ceux qui respectent ce minimum et réinvestissent chaque année 20% de leurs bénéfices peuvent donc afficher une croissance supplémentaire de 1,5 à 2% par an par rapport à ceux qui distribuent tous leurs revenus. Auparavant, le taux de redistribution moyen était proche de 100%, mais aujourd’hui, de plus en plus de SIR s’en tiennent au minimum, ce qui est positif pour leur croissance.

J’ai appliqué ces six critères aux résultats des six dernières années du spécialiste en immobilier de soins Aedifica (cf. tableau). Résultat ? Sa croissance pourrait ralentir de deux tiers au cours des années à venir. La plupart des SIR devraient connaître la même situation. Leurs cours de bourse n’augmenteront donc plus aussi rapidement.

Certains segments seront-ils plus ou moins touchés par la baisse des perspectives de croissance ?

Les acteurs de l’immobilier logistique ont encore de beaux jours devant eux. Le secteur est en plein essor grâce au développement du commerce en ligne, à la croissance économique et au besoin d’espace de stockage supplémentaire. Leurs biens recèlent le plus important potentiel de hausse, ce qui réduit leur levier d’endettement et leur permet de se développer plus rapidement.

Le secteur qui me préoccupe le plus est l’immobilier de soins. Les valorisations sont très élevées, mais la croissance pourrait ralentir. Chez Aedifica, la réduction de la charge d’intérêt représente 25% de la hausse des bénéfices. C’est terminé. Dans les segments des bureaux et des magasins, la baisse des perspectives est déjà intégrée dans le cours.

25% Chez Aedifica, la réduction de la charge d’intérêt représente 25% de la hausse des bénéfices.

Les dividendes sont-ils menacés ?

Tout ralentissement de la croissance est susceptible de peser sur les cours, mais ne se traduit pas nécessairement par la baisse du dividende. Je m’attends à ce que la plupart des coupons restent stables ou augmentent.

De nombreuses SIR se négocient nettement au-dessus de leur valeur intrinsèque. Les investisseurs doivent-ils tenir compte de ce paramètre ?

Ce n’est pas le Saint Graal. En Belgique, les experts indépendants qui évaluent les biens tous les trois mois sont plutôt conservateurs. Leurs valorisations évoluent de manière progressive, tant à la hausse qu’à la baisse. L’immobilier logistique est particulièrement sous-évalué par comparaison avec les pays voisins. Je considère la valeur intrinsèque comme un minimum, une valeur de liquidation au cas où l’entreprise devrait fermer ses portes. Pour les investisseurs, le rendement joue un rôle beaucoup plus important. L’immobilier vaut ce qu’il rapporte. Par exemple, les acteurs de l’immobilier logistique se négocient à près de deux fois leur valeur intrinsèque. Vu qu’ils lancent eux-mêmes de nombreux projets, ils sont considérés par le marché comme des promoteurs immobiliers, qui se négocient également à deux fois leur valeur comptable.

Certaines SIR font régulièrement appel au marché pour des capitaux. Si les actionnaires ne suivent pas, leur participation se dilue. Ces augmentations ne pèsent-elles pas sur les cours ?

Temporairement, oui, car cet argent ne rapporte pas immédiatement. À court terme, le bénéfice par action peut baisser ou augmenter moins vite vu que le bénéfice du groupe doit être réparti sur un nombre d’actions plus important. Tout l’art consiste à investir cet argent aussi vite que possible. Les SIR excellent sur ce plan. Des entreprises comme Aedifica, WDP, Montea ou Xior ont réussi à augmenter rapidement leur bénéfice par action après d’importantes augmentations de capital.

"Des entreprises comme Aedifica, WDP, Montea ou Xior ont réussi à augmenter rapidement leur bénéfice par action après d’importantes augmentations de capital." Gert De Mesure Analyste indépendant

Quels sont vos conseils en matière d’immobilier ?

Tout d’abord, répartissez vos investissements sur plusieurs segments, avec une dizaine d’actions différentes. Votre portefeuille doit obligatoirement comporter un acteur de l’immobilier logistique comme WDP, Montea ou Intervest . Dans les kots pour étudiants, il n’y a que Xior, dont l’action est chère, mais qui affiche un palmarès impressionnant. Avec Cofinimmo , vous vous retrouvez automatiquement investi dans l’immobilier de soins et les bureaux. La très défensive Home Invest doit également faire partie du portefeuille. Ce bailleur de logements augmente régulièrement son dividende, mais réduit chaque année la part du bénéfice qu’il redistribue, ce qui lui permet d’afficher une belle croissance. Le segment des magasins offre aujourd’hui quelques belles opportunités suite aux corrections. Ascencio loue 40% de ses biens à des magasins d’alimentation – défensifs – et est moins sensible à la crise du coronavirus. Warehouses Estates n’est pas la meilleure, mais s’est reprise cette année et représente une des actions les moins chères du secteur.

Selon vous, faut-il éviter certaines actions ?

Befimmo souffre beaucoup de la baisse de ses revenus à cause de la perte de loyers et d’importants investissements dans la rénovation de certains biens. Si l’entreprise trouve un partenaire pour le projet ZIN dans le quartier nord de Bruxelles, l’action pourrait à nouveau retrouver les faveurs des investisseurs, mais il est aujourd’hui trop tôt pour l’acheter. Immo Moury est trop petite, trop chère et son portefeuille comprend trop de biens vétustes. Le bailleur de logements sociaux Inclusio a été introduit en bourse à un cours trop élevé et je ne suis toujours pas convaincu malgré le recul de l’action.

Vous recommandez également des sociétés étrangères, peu présentes dans les portefeuilles belges. Pourquoi ?

Les particuliers ont tendance à éviter les sociétés immobilières étrangères à cause de la double imposition des dividendes alors que, souvent, la croissance est beaucoup plus importante que cette double imposition. À l’étranger, on trouve des sociétés très intéressantes. Le portefeuille de la société britannique Impact Healthcare est presque aussi important que celui d’Aedifica au Royaume-Uni, mais il est moins cher, moins endetté et affiche même un meilleur rendement du dividende. En Suède, on trouve Diös , une société intéressante. Elle développe des projets urbains dans des petites villes et engrange des marges confortables. Les entreprises qui développent leurs propres projets sont avantagées. Les autres voient beaucoup d’argent disparaître dans les poches des intermédiaires.

L’immobilier coté reste-t-il un bon investissement malgré des perspectives de croissance plutôt moroses ?

Absolument. La croissance sera peut-être plus lente, mais ce n’est pas dramatique. Les SIR restent des sociétés défensives, qui offrent un beau rendement du dividende et continuent à se développer. Les particuliers peuvent profiter de l’expertise et du réseau des grandes sociétés, sans devoir se préoccuper des locataires, qui peuvent se révéler difficiles ou ne pas payer leur loyer. Même s’il faut être conscient des risques. Les SIR sont sensibles à la hausse des taux et souffrent également en cas de krach boursier.